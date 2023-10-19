Ранее под расследование попал и Твиттер.

Еврокомиссия начала расследование против платформ Facebook, Instagram, TikTok и X (бывший Twitter) из-за возможного нарушения ими закона Европейского Союза о модерации контента в связи с войной Израиля против ХАМАС.

Как сообщает издание Politico, в четверг Еврокомиссия направила официальные запросы в TikTok и корпорацию Meta, владеющую соцсетями Facebook и Instagram, требуя разъяснений относительно того, какие меры они приняли для противодействия незаконному контенту и дезинформации на своих платформах. Им дали времени на ответ до 25 октября.

X, в прошлом известный как Twitter, получил подобный запрос несколько раньше, и для него срок для ответа истек 18 октября. Предоставила ли платформа ответ на запрос Еврокомиссии – не сообщается.

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Politico отмечает, что подобный официальный запрос является предварительным шагом, который может привести к открытию Европейской комиссией официального расследования. Компаниям грозит штраф в размере до 6 процентов от их годового мирового дохода, если окажется, что они нарушили законы ЕС.

Twitter может уйти из Европы

Как писал УНИАН, в последнее время Илон Маск размышлял о возможности выхода Х / Twitter с европейского рынка путем блокировки сервиса для посетителей из ЕС. Миллиардер "все больше разочаровывается" необходимостью соблюдать законы ЕС о цифровых услугах.

В этом году Маску пришлось по меньшей мере дважды встречаться с комиссаром Евросоюза по вопросам внутренней торговли и услуг Бретоном Тьерри, пытаясь понять, что должен сделать Twitter, чтобы соответствовать требованиям ЕС. После этих встреч у Маска, как отмечается, "кончилось терпение".

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