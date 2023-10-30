Возможность отказаться от рекламы будет стоить от 10 евро в месяц.

Компания Meta запускает специальную платную подписку в соцсетях Facebook и Instagram, которая скроет все рекламные объявления. Услуга доступна на всей территории Евросоюза и обойдется в 9,99 евро в месяц для веб-версии и в 12,99 евро для устройств iOS и Android.

По сути, теперь у пользователей есть выбор: делиться деньгами или личными данными для настройки контекстной рекламы, пишет The Verge.

Таким образом компания Цукерберга намерена снять обеспокоенность европейских чиновников насчет конфиденциальности данных пользователей в рамках контекстной рекламы, включая Закон о цифровых услугах и рынках. "Мы уважаем цель этих развивающихся европейских правил и стремимся их соблюдать", – говорят в Meta.

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Отмечается, что соцсетями компании можно, как и раньше, пользоваться бесплатно, однако тогда существующие инструменты настройки рекламы останутся неизменными.

Как известно, продукты Meta отслеживают пользователей в интернете, а затем таргетируют рекламу на основе их предпочтений. The Verge отмечает, что будет интересно посмотреть, сколько людей на самом деле готовы заплатить, чтобы избежать таргетированной рекламы в своей ленте.

Что нужно знать о Законе о цифровых рынках (DMA)

В марте 2024 года в странах Евросоюза вступит в силу закон о цифровых рынках (DMA) для стимулирования конкуренции. Ожидается, что Apple впервые разрешит пользователям устанавливать приложения на iPhone из любых источников, а не только из магазина App Store.

Проблемы с регуляторами уже помешали Meta запустить на европейском рынке свое новое приложение Threads. А Илон Маск всерьез подумывает о блокировке X/Twitter в Европе из-за новых законов.

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