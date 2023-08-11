Смартфон Google опередил всех конкурентов, в том числе Apple и Samsung, которые традиционно славятся качеством дисплеев.

Несмотря на важность аккумулятора и процессора в современных смартфонах, главным их компонентом остается дисплей. Именно с ним пользователи взаимодействуют большую часть времени. Поэтому недорогой флагман может иметь мощный процессор, топовую камеру, но – из-за экономии – совершенно посредственную переднюю панель.

В этом топе, который составили специалисты авторитетного портала DxOMark, собраны только устройства с самым передовым дисплеем.

1. Google Pixel Fold

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Это первый случай, когда экранный рейтинг возглавила складная модель. В раскрытом виде смартфон имеет большой 7,6-дюймовый экран, который выдает разрешение 2208 х 1840 пикселей и частоту 120 Гц.

Цветопередача максимально точная вне зависимости от условий освещения, а плавность картинки присутствует во всех режимах отображения.

2. Honor Magic5 Pro

Флагман с необычным, но очень привлекательным дизайном, топовыми спецификациями и одним из лучших экранов на рынке.

У него относительно компактный 6,81"-OLED-дисплей с разрешением 2848 х 1312 пикселей и поддержкой частоты 120 Гц. Панель максимально точно передает картинку, а благодаря высокой яркости 1800 нит изображение хорошо читается в любых ситуациях.

3. iPhone 14 Pro Max

В 2022 году Apple поставила новый рекорд, выпустив смартфон с OLED-панелью, которая обеспечивает яркость на уровне 2000 нит. К этому следует добавить большую диагональ 6,7 дюймов и разрешение 2556 х 1179 пикселей, а также поддержку частоты 120 Гц.

Экран айфона обладает высокой точностью передачи цветов в широком динамическом диапазоне, но есть небольшой минус – в условиях плохой освещенности автоматически занижается яркость. Вероятно, таким образом iOS экономит заряд батареи.

4. iPhone 14 Pro

На практике, этот аппарат обладает идентичной передней панелью, как у 14 Pro Max, но с более компактными размерами экрана. Возможно, именно по этой причине смартфон был размещен на одну строчку ниже, чем топовая модель.

5. Samsung Galaxy S23 Ultra

Если вы не фанат Apple, то в поисках первоклассного флагмана рано или поздно придете к Samsung. У новейшего устройства корейцев огромный 6.8-дюймовый экран с разрешением 3088×1440 точек и частотой от 1 до 120 Гц,

Вдобавок он обладает двумя крутыми характеристиками, которых не найти в iPhone: почти полное отсутствие боковых рамок и возможность использования стилуса.

Также в рейтинге DxOMark верхние строчки занимают Google Pixel 7 Pro, Huawei P60 Pro, iPhone 13 Pro & Pro Max, Honor 90, Huawei Mate 50 Pro, Honor Magic 4 Ultimate, Oppo Find X6 Pro и Vivo X Fold.

Ранее УНИАН делился топом смартфонов 2023 года с камерой на 200 мегапикселей. Среди них есть как дорогостоящие флагманы, так и недорогие смартфоны дешевле 300 долларов.

А если нужен бюджетник, недавно у Xiaomi появился новый антикризисный смартфон. У него большой 90-герцовый дисплей, оптимальный процессор и неплохая камера, а стоит он дешевле 5000 грн.

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