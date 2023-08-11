Эта процедура актуальна для любого телефона на базе Android: от Samsung и Xiaomi до менее популярных Huawei с Meizu.

Если экран вашего мобильного гаджета неверно или слишком долго реагирует на нажатия без особых на то причин, скорее всего, причина в сбившихся настройках тачксрина. В этом случае на выручку придет процедура под названием калибровка дисплея.

Также калибровка тачскрина актуальна в тех случаях, если вы только заменили дисплей в смартфоне на новый. В общем, процедура сама по себе довольно полезная, как минимум лишней она точно не будет. А занимает она всего пару минут.

Калибровка тачскрина на Android: самый легкий способ

Ряд производителей встраивает утилиты для калибровки экрана по умолчанию. Они точно есть в некоторых устройствах Xiaomi, Redmi и Samsung.

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Перейдите в раздел "Экран" или "Дисплей" в настройках.

Если в нем присутствует подпункт "Калибровка" (или что-то похожее), значит, производитель встроил в систему соответствующую опцию.

Откройте ее и следуйте инструкциям.

Эта процедура включает последовательное нажатие на точки, размещенные в различных областях экрана. Пользователю необходимо тщательно нажимать на каждую точку, чтобы устройство могло сохранить корректные настройки.

После завершения калибровки сенсора, перезагрузите устройство. Если вы все сделали правильно, то сенсор вашего устройства должен стать более отзывчивым, как только после покупки.

Калибровка тачскрина Android через приложение

Для устройств, которые не имеют встроенной опции калибровки экрана, есть специальные приложения. В магазине Google Play их очень много, но самым проверенными являются Touchscreen Calibration и Touchscreen Repair.

Touchscreen Calibration позволяет настроить силу нажатия, двойного нажатия, длительного нажатия, зума, скроллинга. Приложение выбирает оптимальные параметры для каждого варианта.

Touchscreen Repair работает немного иначе. Здесь калибровка тачскрина выполняется через единственное действие – нажатие. Но повторить его придется несколько раз и в разных областях экрана.

После выполнения этой процедуры сенсор (тачскрин) по ощущениям должен быстрее реагировать на касания – только не забудьте перезагрузить смартфон. Если проблема с сенсором продолжается, несмотря на все попытки, рекомендуется все же отнести его в сервис-центр.

Ранее мы рассказывали об еще одной калибровке, но аккумулятора. Она помогает не только поддерживать заряд на оптимальном уровне, но и увеличить срок жизни батареи.

Также мы делились рекомендациями, почему не стоит заряжать смартфон до 100%, и какой процент заряда считается оптимальным.

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