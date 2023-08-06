У него большой 90-герцовый дисплей, оптимальный процессор и неплохая камера.

Под суббрендом Poco корпорация Xiaomi выпускает доступные смартфоны с максимально навороченным за свои деньги железом. На днях состоялась официальная премьера Poco M6 Pro 5G, который имеет все шансы стать новым хитом бренда.

Из главных "фишек" здесь – процессор Snapdragon 4 Gen 2, которого хватит на любые игры, большой 90-герцовый экран и 50-мегапиксельная камера.

Основные характеристики Poco M6 Pro:

Дисплей: 6,79", 2460×1080, 90 Гц, 550 нит, Gorilla Glass.

Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, 2,2 ГГц, Adreno.

Память: 4/6 ГБ оперативной, 64/128 ГБ постоянной.

Камера: основная (50 Мп, f/1,8), портретная (2 Мп), фронтальная (8 Мп).

Батарея: 5000 мАч, зарядка 18 Вт.

Из прочих наворотов – отдельный слот microSD, защита от влаги и пыл IP53, 3,5-мм разъем для наушников и боковой сканер отпечатка пальца.

Видео дня

Из коробки Poco M6 Pro работает под управлением ОС Android 13 с фирменной оболочкой MIUI 14. Пока продажи стартовали только в Индии по цене от 10 999 рупий (~4800 грн), но со временем ждем и в Украине.

Ранее УНИАН уже писал о том, что в августе Xiaomi "завалит" целым рядом новинок. Среди них – складной смартфон MIX Fold 3, игрофлагман Redmi и парочку планшетов.

Также рассказывали о смартфоне-монстре с батареей на 16 500 мАч. Одного заряда хватит на 2 месяца, также он оснащен "неубиваемым" корпусом и камерой ночного видения.

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