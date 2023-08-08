В списке есть варианты от Realme, Xiaomi, Motorola и Samsung.

2023 год стал годом смартфонов с камерами на 200 мегапикселей. Конечно, в айфонах мы еще нескоро увидим такой большой сенсор, но многие бренды уже представили на рынке свои камерофоны с продвинутыми характеристиками.

Редакция портала The Indian Express назвала топ-4 лучших смартфонов с камерой на 200 мегапикселей, которые можно купить в 2023 году. Среди них есть как дорогостоящие флагманы, так и недорогие смартфоны дешевле 300 долларов.

Видео дня

Realme 11 Pro Plus

Пускай, недавно выпущенный Realme 11 Pro Plus не первый телефон с 200-мегапиксельной камерой, но на сегодня это самый дешевый девайс с таким сенсором.

У камеры впечатляющая стабилизация, быстрый автофокус и много режимов съемки. Есть даже ночной режим и 4-кратный зум без потерь.

Кроме заявленных 200 Мп телефон оснащен оптимальным процессором MediaTek Dimensity 7050 и 6,67-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с частотой 120 Гц, который отлично подходит для просмотра контента.

Redmi Note 12 Pro Plus

Главной фишкой смартфона стало трио камер на 200+8+2 мегапикселей с оптической стабилизацией у главного датчика. Это означает, что камерой можно комфортно пользоваться даже в условиях плохого освещения.

Остальные характеристики у него тоже на уровне: шустрый процессор Dimensity 1080, AMOLED-экран с частотой 120 Гц и 120-ваттной зарядка, которая заряжается с 0 до 100% за 19 минут.

Motorola Edge 30 Ultra

Motorola выпустила Edge 30 Ultra в сентябре прошлого года. На бумаге, это первый в мире телефон с 200-мегапиксельной камерой.

В роли основного сенсора используется Samsung ISOCELLHP1 размером 1/1,22". Кстати, второй широкоугольный объектив имеет разрешение 50 Мп, и фото на него тоже получаются впечатляющими. Еще камера поддерживает запись видео в 8К и двухкратный оптический зум.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Камера Galaxy S23 Ultra считается одной из самых крутых на рынке. Аппарат оборудован блоком с четырьмя модулями на 200+10+10+12 мегапикселей с лазерным автофокусом и оптической стабилизацией у главного сенсора.

В большинстве сценариях использования камеры выдают сочные фотографии и видео с правильным балансом белого и широким динамическим диапазоном. Также камера отлично справляется со сложными условиями освещения.

К дополнительным плюсам смартфона можно отнести 5-летнюю поддержку от Samsung, то есть он будет актуален еще очень долго. Если цена не имеет значения, Galaxy S23 Ultra – лучший в 2023 году смартфон для фотографий.

Вас также могут заинтересовать новости: