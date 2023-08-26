Google разогнала Android за счет апгрейда Android Runtime – проверяйте на своих девайсах.

Если сравнивать iOS и Android, то первая считается более стабильной и оптимизированной системой. В то же время пользователи операционки от Google могут "ковыряться" в ней до беспамятства – здесь существует множество настроек, способствующих улучшению пользовательского опыта.

На днях Google сама рассказывала о новой фишке, которая позволит увеличить скорость работы Android-смартфона аж на 30%. При этом для этого не нужно ничего скачивать или быть владельцем дорогостоящего флагмана – просто зайдите в настройки на своем девайсе и выполните одно действие.

Как ускорить работу телефона Android

Мало кто знает об Android Runtime – это штатная среда внутри ОС, которая отвечает за запуск и выполнение основных API. Звучит сложно, но от этой фичи Android-смартфонов напрямую зависит скорость открытия приложений и других системных сервисов.

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Недавно Googlе объявила об обновлении среды выполнения Android (ART). Как правило, этот блок операционной системы обновляется самостоятельно, но вы можете ускорить весь процесс, скачав патч вручную. Вот как это делается:

Открываем настройки смартфона, затем – раздел "Приложения", в поиске вводим Google Play Services.

Жмем на иконку приложения, попадаем в Google Play.

Там нужно всего лишь нажать на кнопку "Обновить" (Update) и дождаться установки апдейта.

После завершения процесса обновления на вашем девайсе будет установлена новая версия Android Runtime. Пользователи на форумах пишут, что время, которое их смартфон обычно тратил на обработку команд, и правда стало меньше.

Однако, есть два ограничения:

Во-первых, инструмент Android Runtime доступен только на смартфонах Android с поддержкой Google Play Services. То есть, если у вас модель Huawei или Honor, то ничего не получится.

Во вторых, обновление распестряется только на те смартфоны, которые работают на базе Android 12, 13 и 14.

Этот апдейт вскоре станет доступен и для Android Go – версии ОС для маломощных устройств.

А меж тем в ближайшие месяцы ожидается развертывание Android 14. Из интересного в новой ОС обещают режим видеорегистратора, возможность удалять предустановленные приложения и анализ "здоровья" аккумулятора, как на iOS.

Также ожидается, что с выходом Android 14 в смартфонах на Android появится спутниковая связь. На данный момент только линейка iPhone 14 и Huawei Mate 50 официально поддерживают спутниковую связь.

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