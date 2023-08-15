Не все знакомы с секретной функцией смартфонов Apple. Функция сама по себе очень полезная, но не самая известная.

Еще в 2020 году с обновлением iOS 14 разработчики Apple внедрили новую фишку, которая проявляется в виде разноцветных контрастных точек в углу экрана iPhone – желтых и зеленых.

Оказывается, даже сегодня многие пользователи не понимают, что они означают, и порой воспринимают это как признак поломки или повреждения матрицы устройства. Объясняем для чего на самом деле нужна эта функция iOS.

Зеленая и желтая точки на экране iPhone: что означают

Цветные индикаторы отображаются на экране iPhonе, когда у того или иного приложения есть доступ к микрофону или камере смартфона. На самом деле, все просто:

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Желтая точка – запущенная на iPhone программа использует микрофон (и, вероятно, слушает вас);

Зеленая точка – запущенная на iPhone программа использует камеру (основную или селфи) и микрофон.

Цветные индикаторы в iOS подобны сервисным знакам дорожного движения: необязательно реагировать на них, но во многих ситуациях они могут оказаться полезными.

Для чего это нужно

Представьте себе ситуацию: у вас видеозвонок в Telegram, и в какой-то момент нужно отвлечься на разговор с находящимся рядом человеком или пришедшее оповещение в мессенджере. Вы можете приглушить микрофон в основном аппе, чтобы ваш собеседник в онлайне не слышал вас.

Чтобы убедиться, что ваш разговор остается приватным, взгляните в правый верхний угол экрана iPhone – если желтой или зеленой точки нет, значит, все в порядке, и первый собеседник вас не слышит.

Еще один пример. Скажем, вы увидели на экране желтую или зеленую точку, но в данный момент не используете Telegram или камеру смартфона. Это указывает на то, что какое-то приложение получает доступ к вашему микрофону или камере, возможно, без вашего ведома, и это может представлять угрозу для вашей конфиденциальности.

Для определения того, какое именно приложение использует микрофон или камеру, нужно раскрыть "Центр управления". Название приложения будет отображено в верхней части экрана с соответствующим цветовым индикатором. Конкретно на скриншоте ниже система уведомляет, что "недавно" Telegram обращался к микрофону.

Если вы заметили, что в "Центре управления" часто появляются индикаторы записи об активности определенных программ, оцените опасность для вашей приватности. Возможно, следует отключить доступ приложения к камере и микрофону или вовсе удалить программу.

Не все функции iPhone славятся своей полезностью. УНИАН рассказывал об одной из таких, которая серьезно нагружает аккумулятор, и скорее всего, вам она не нужна.

Также мы делились рекомендациями, почему не стоит заряжать смартфон до 100% и какой процент заряда считается оптимальным. Это актуально как для iPhone, так и Android.

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