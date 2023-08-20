Текущие смартфоны не оснащены достаточным оборудованием, поэтому, чтобы оценить эту фичу, придется "пересесть" на новое поколение.

Компания Google работает над добавлением поддержки спутниковой связи в приложение Google Messages. Если все пойдет по плану, эта функция будет внедрена в выходящей этой осенью ОС Android 14.

Пока что речь не идет о голосовых звонках, доступе к СМС или мессенджерам. С помощью спутниковой связь в Android 14 можно будет подавать экстренные сигналы SOS без сотовой связи по аналогии с iPhone 14, сообщает издание Wccftech.

Судя по скриншоту, для экстренных сообщений в Google Messages будет предусмотрено отдельное диалоговое окно.

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Отмечается, что для отправки сообщений через спутниковую связь смартфон должен быть оборудован соответствующим модемом, а он появится только в новых устройствах. То есть с уже выпущенными смартфонами технология, скорее всего, будет несовместима.

Первыми совместимыми смартфонами станут грядущие флагманы Pixel и Samsung Galaxy, а дальше все будет зависеть от других производителей смартфонов.

На данный момент только линейка iPhone 14 и Huawei Mate 50 официально поддерживают спутниковую связь. Уже известно о многих случаях, когда она послужила "спасательным кругом" в случае сбоев в работе сотовой сети или отсутствии сигнала в определенных местах.

Еще из интересного в Android 14 обещают режим видеорегистратора, возможность удалять предустановленные приложения и анализ "здоровья" аккумулятора, как на iOS.

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