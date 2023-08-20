Компания Google работает над добавлением поддержки спутниковой связи в приложение Google Messages. Если все пойдет по плану, эта функция будет внедрена в выходящей этой осенью ОС Android 14.
Пока что речь не идет о голосовых звонках, доступе к СМС или мессенджерам. С помощью спутниковой связь в Android 14 можно будет подавать экстренные сигналы SOS без сотовой связи по аналогии с iPhone 14, сообщает издание Wccftech.
Судя по скриншоту, для экстренных сообщений в Google Messages будет предусмотрено отдельное диалоговое окно.
Отмечается, что для отправки сообщений через спутниковую связь смартфон должен быть оборудован соответствующим модемом, а он появится только в новых устройствах. То есть с уже выпущенными смартфонами технология, скорее всего, будет несовместима.
Первыми совместимыми смартфонами станут грядущие флагманы Pixel и Samsung Galaxy, а дальше все будет зависеть от других производителей смартфонов.
На данный момент только линейка iPhone 14 и Huawei Mate 50 официально поддерживают спутниковую связь. Уже известно о многих случаях, когда она послужила "спасательным кругом" в случае сбоев в работе сотовой сети или отсутствии сигнала в определенных местах.
Еще из интересного в Android 14 обещают режим видеорегистратора, возможность удалять предустановленные приложения и анализ "здоровья" аккумулятора, как на iOS.