Ранее была информация, что Apple может анонсировать свою функцию спутниковой связи для айфонов уже на ближайшей презентации.

Huawei, за день до сентябрьского ивента Apple, провела свою презентацию, на которой китайский техногигант показал смартфоны флагманской серии Mate 50.

В составе серии, как и предполагалось, вошло четыре модели: Mate 50E, Mate 50, Mate 50 Pro и Mate 50 RS Porsche Design. В этой новости остановимся на Pro-модели, которая оказалась очень и очень интересной.

Одна из наиболее интересных функций Huawei Mate 50 Pro – поддержка спутникового соединения Beidou-3. При отсутствии сотовой связи с телефона все равно можно будет отправлять текстовые сообщения, делиться геометками и даже совершать голосовые вызовы. Фактически, это первый флагман на рынке со спутниковой связью.

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Еще одной примечательной фишкой Mate 50 Pro стала фирменная технология обработки изображений XMAGE. Основная камера способна сама выбирать нужный размер апертуры в зависимости от условий, есть и ручная десятишаговая настройка. Из модулей в системе:

основной 50-Мп (f/1,4-4,0) с оптической стабилизацией изображения,

13-Мп со сверхширокоугольным объективом,

64-Мп в составе перископной камеры, поддерживает 200-кратный гибридный зум.

За производительность отвечает топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Правда, без модема 5G – реализовать поддержку пятого поколения связи Huawei помешали американские санкции. Экран характеризуется 6,74-дюймовой OLED-панелью с кадровой частотой 120 Гц.

Из других особенностей – защита от пыли и влаги по стандарту IP68, сверхпрочное стекло Kunlun Glass и аккумулятор на 4700 мАч с поддержкой беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.

Продажи серии Mate 50 в Китае стартуют 21 сентября, позже – в других странах. Цены на Pro-модель начинаются с $980 (около 36 000 грн).

Напомним, завтра состоится презентация линейки iPhone 14. Ранее была информация, что Apple может анонсировать свою функцию спутниковой связи для айфонов уже на самой ближайшей презентации.

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