Подключиться к интернету от Илона Маска можно будет после войны, но оставить заявку возможно уже сейчас.

Из-за войны с Россией в Украине могут быть перебои интернет-подключения и проблемы с доступом в сеть. Поэтому Украина обратилась к основателю SpaceX Илону Маску с просьбой дать доступ к спутниковому интернету Starlink в Украине. Первые станции уже прибыли в Киев, Винницу и Житомир.

Starlink - это глобальная спутниковая система для доступа к интернету в труднодоступных уголках Земли. Она работает через расположенные на орбите спутники. Такой интернет нельзя отключить или взломать. Он обеспечивает быстрое и бесперебойное соединение.

Когда украинцы смогут подключиться к Starlink

Starlink прибыл в Украину для работы критически важной инфраструктуры в военное время: электростанций, военных баз, промышленных заводов и т.д.

Рядовые пользователи тоже могут подать заявку на подключение к интернету, но рассматривают их медленно. Большинство заявок одобрят уже после окончания войны, но некоторым может повезти уже сейчас.

Обратите внимание, что подключение к Starlink не бесплатное. Комплект для установки интернета стоит $500, а ежемесячная плата за интернет составляет $100.

Как подключиться к Starink

Сначала нужно оставить заявку на подключение на сайте компании. Заявки принимают в порядке живой очереди, и если вам повезет - вам пришлют коробку по почте. В комплект Starink входит Wi-Fi маршрутизатор, терминал для приема сигнала, кабели и крепления.

Соберите терминал по инструкции от производителя. Антенну можно поставить просто на земле или повесить на крышу. Когда антенна закреплена, подключите к ней кабель и воткните шнур питания в розетку. Все компоненты системы уже настроены заранее, вам нужно лишь вставить кабель.

Установите приложение Starlink на мобильный через Google Play или AppStore. В приложении выберите имя домашней сети и пароль. На соединение связи со спутниками может понадобиться около 20 минут. Средняя скорость загрузки составляет около 100 Мбит/с.

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