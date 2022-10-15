В большинстве случаев перезагрузка смартфона – первое, что стоит сделать при обнаружении любых проблем с устройством.

Наверняка все пользователи смартфонов на определенном этапе сталкивались с ситуацией, когда их устройство начинало подглючивать или работать медленнее обычного. Причем это бывает характерно не только для старых моделей смартфонов, которые уже отслужили свое, но и совершенно новых.

В большинстве случаев перезагрузка смартфона – первое, что стоит сделать при обнаружении любых проблем с устройством. Однако порой мы злоупотребляем этой функцией, приводя к еще более серьезным проблемам. С этого возникает закономерный вопрос – как часто нужно перезагружать телефон. Попытаемся на него ответить.

Когда может возникнуть такая необходимость

Смартфон начал работать медленно, вас не устраивает его производительность, нужно исправить ошибки или обновить систему.

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Во всех этих случаях происходит автоматический перезапуск телефона или пользователи самостоятельно нажимают на кнопку на боковой панели смартфона и пользуются функцией "перезагрузки". И делают очень правильно, если придерживаются простых правил.

Как часто нужно перезагружать смартфон

Специалисты рекомендуют перезагружать смартфон не реже раза в неделю. Лучше, один раз в несколько недель. Это поможет избавиться от перегрева, "торможения" системы, освободить оперативную память и предотвратить работу энергоемких приложений в фоновом режиме.

Как правило, телефон всегда находится либо в режиме пользования, либо в режиме ожидания. Из-за этого некоторые пользователи задаются вопросом, что лучше – перезагрузка или выключение смартфона. На самом деле, особо разницы нет, так как функции достаточно похожи по своему алгоритму действия.

Также для многих важна информация о том, как часто можно перезагружать планшет. С этой техникой ответ такой же – делать это рекомендовано раз в неделю или раз в несколько недель.

А что будет, если не перезагружать телефон

Существуют люди, которые не перезагружают смартфон вовсе или делают это очень редко. Такая тактика не слишком правильная, если вы желаете сохранить продуктивность на высоком уровне. Если вы не будете проводить процедуры, то:

рискуете получить проблемы с батареей, так как некоторые приложения будут продолжать работать в фоновом режиме;

телефон будет "глючить", так как некоторые программы будут конфликтовать между собой;

память будет забита лишними данными.

Также перезагрузка – отличный способ избавиться от кратковременных проблем перед передачей устройства мастеру или покупкой нового. При помощи его можно быстро избавиться от зависаний или ошибок, пусть и в краткосрочной перспективе.

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