В телефонах, помимо обычных настроек, существуют и скрытые, о которых рядовые юзеры даже не догадываются.

Проблемы с зарядкой аккумулятора смартфона не редкость, причем с ними сталкиваются не только обладатели старых моделей смартфонов, которые уже отслужили своё, но и владельцы совершенно новых.

Чаще все обладатели Android-смартфонов и планшетов жалуются на слишком быстрый иссяк батареи, и по этой причине Интернет забит кучей уловок, которые позволяют улучшить автономность вашего устройства.

Однако, есть другой принципиальный момент, о котором нужно знать тем, кто сталкивается с подобной проблемой – это калибровка батареи. Как сделать ее быстрее всего, читайте в статье ниже.

Существует огромный шанс, что на определенном этапе эксплуатации вы столкнетесь с неестественной работой аккумулятора внутри мобильного гаджета. Как правило, причинами такой рассинхронизации могут быть:

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перегрев или переохлаждение гаджета;

удар или какой-нибудь системный сбой;

использование не оригинальных (не родных) шнуров и адаптера.

Как узнать, нужна ли смартфону калибровка

Перед самой процедурой важно знать, в каких случаях калибровка батареи будет релевантной. Вот перечень ситуаций, в которых эта процедура может помочь:

Телефон вырубается слишком рано. Уровень заряда в пределах допустимого (5−10% заряда), но девайс самопроизвольно выключается, как будто полностью разряжённый;

После 100% зарядки уровень снижается с астрономической прогрессией. Яркий пример – вы только что отключили его от зарядного устройства, а заряд за считанное мгновение упал до 90−95%;

Еще одним красным флагом является продолжение работы смартфона даже после достижения уровня заряда 0%.

Как быстро откалибровать батарею

Наберите в стандартной "звонилке" комбинацию *#9900#;

Выберите пункт Delete dumpstate/logcat;

После зарядите аккумулятор до 100%;

Наберите в звонилке *#0228#, после этого у вас должно открыться окно со справкой о текущем статусе аккумулятора;

Нажмите на кнопку "Quick Start", после чего экран смартфона на долю мгновения потухнет. Не паникуйте – покамест происходит сброс параметров контроллера батареи и обнова данных.

Если индикация имела погрешность, скорее всего вы увидите, что уровень заряда вашей батареи после обновления снизился (а ведь еще мгновение назад он был 100%);

В таком случае снова зарядите смартфон до 100% и еще раз проделайте процедуру калибровки, пока уровень заряда после восстановления данных не будет соответствовать 100-процентной зарядке.

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Теперь батарея откалибрована и индикатор должен показывать реальный оставшийся заряд.

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Автор: Денис Пономаренко