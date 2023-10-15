По данным источника. Apple пересмотрела стратегию и теперь будет оснащать новейшими процессорами все модели iPhone.

В смартфонах Apple, которые выйдут в 2024 году, абсолютно все модели будут оснащены процессором A18. Компания уже разместила заказы на выпуск чипов у TSMC, сообщает ресурс Wccftech, сославшись на авторитетного инсайдера Джеффа Пу.

Как известно, в последних поколениях новейшие чипы Apple были эксклюзивными для топовых Pro-версий iPhone, тогда как базовым моделям приходилось довольствоваться прошлогодней платформой. Теперь же, судя по всему, Аpple пересматривает стратегию.

По словам источника, 3-нанометровые SoC лягут в основу всех четырех версий iPhone 16, однако не у всех будут одинаковы чипы A18. Так, iPhone 16 и 16 Plus получат простой вариант A18, а iPhone 16 Pro и 16 Pro Max оснастят A18 Pro с повышенной производительностью.

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В любом случае базовые версии iPhone следующего года будут значительно мощнее, чем актуальные iPhone 15 и 15 Plus, а также превзойдут iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, предложив повышенную производительность и еще большее время автономной работы.

Также Джефф Пу подтвердил ранний инсайд, что в новых айфонах вырастут диагонали дисплеев. Так, iPhone 16 и 16 Pro получат матрицы на 6,3 дюйма (вместо 6,1"), а iPhone 16 Plus и 16 Pro Max – на 6,9 дюйма (вместо 6,7").

Серия iPhone 16 должна получиться интересной

Это не первые подробности о iPhone 16 почти за год до выхода нового поколения. Ранее инсайдеры говорили, что в следующем году Apple наконец переведет всю линейку Айфонов на 120-герцовые дисплеи. Напомним, iPhone 15 и iPhone 15 Plus по-прежнему оснащаются экранами с кадровой частотой 60 Гц.

А в Pro-моделях iPhone 16 появится еще одна кнопка, которая якобы будет отвечать за спуск затвора камеры. Интересно, что до презентации iPhone 15 в сети активно циркулировали слухи, что Apple полностью откажется от всех физических кнопок и даже порта для зарядки.

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