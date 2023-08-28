Владельцам iPhone 14 Pro и даже iPhone 13 Pro стоит подождать выхода iPhone 16 – в линейке 2024 года апдейт будет более существенный.

Каждый год компания Apple представляет новую линейку своих смартфонов iPhone, и каждый раз перед пользователями встает вопрос: стоит ли обновлять свой смартфон сейчас или дождаться следующего поколения. В случае с iPhone 15, эксперты уверены, что лучше дождаться iPhone 16.

В свежей публикации Phone Arena говориться, что владельцам iPhone 14 Pro и даже iPhone 13 Pro стоит пропустить iPhone 15 Pro и дождаться iPhone 16 Pro – в линейке 2024 года апдейт будет более существенный.

Ожидается, что iPhone 15 предложит ряд улучшений, включая более тонкие рамки вокруг экрана, слегка улучшенные камеры и более долгий срок службы аккумулятора, а вместо Lightning установят порт USB. Однако эти улучшения кажутся незначительными для тех, кто уже использует последние айфоны.

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Даже новый чипсет A17 Bionic не добавляет заметного прироста в скорости. В то же время из тех инсайдов, которые известны Phone Arena, iPhone 16 принесет более значительные изменения, включая обновленный дизайн и улучшенные камеры.

Чем iPhone 16 Pro будет отличаться от iPhone 15 Pro:

Впервые с 2020 года ожидается увеличение диагонали экранов. Так, экраны в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max станут 6,3 и 6,9 дюйма соответственно.

Премиальные iPhone 16 Pro, запланированные на 2024 год, будут иметь более высокое соотношение сторон – 19,6:9 против 19,5:9 у актуальных iPhone 14 Pro. Иными словами, смартфон станет удобней держать.

Обе Pro-версии iPhone 16 получат перископный модуль для более качественного оптического зума без потерь. В случае с iPhone 15, он достанется только Pro Max (Ultra).

В серии iPhone 16 также должны появиться инновационные твердотельные/тактильные сенсорные кнопки, которые изначально "приписывали" iPhone 15.

Таким образом, если ваш текущий айфон по-прежнему полностью удовлетворяет вашим потребностям, возможно, стоит подождать следующего поколения смартфонов Apple, подытожили в Phone Arena.

Впрочем, до релиза условных iPhone 16‌ Pro и iPhone 16‌ Pro Max остается еще много времени – Apple в любой момент может изменить свои планы.

А тем временем до анонса смартфонов iPhone 15 остается всего ничего – сентябрьский ивент Apple запланирован на 12 сентября. Все слухи и утечки указывают на то, что нас ждет самое дорогое поколение айфонов в истории. В частности, модели Pro и Pro Max могут подорожать на 100-200 долларов.

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