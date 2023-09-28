Несмотря на недавний выход новой серии iPhone 15, в интернете уже начинают появляться первые подробности о следующем айфоне.

В iPhone 15 впервые со времен первого айфона появилась совершенно новая кнопка сбоку. Она заменила традиционный переключатель беззвучного режима, предлагая пользователям настраиваемую альтернативу. Судя по слухам, в следующем году нас ждет еще одна новая кнопка.

Об этом сообщают источники MacRumors. Согласно инсайду, iPhone 16 получит еще одну кнопку на корпусе, которая будет отвечать за спуск затвора камеры. При этом, она якобы будет не физической, а емкостной.

Предназначение кнопки – спуск затвора – пока не подтверждено точно, но есть большая вероятность, что Apple вернет нас во времена кнопочных телефонов. В 2000-х компании Sony Ericsson и Nokia любили встраивать отдельную кнопку для съемки фото на боковую грань своих "камерофонов".

Видео дня

На некоторых телефона она даже была двухпозиционной, например, на SE K790i или Nokia N73i – таким образом регулировался автофокус.

Несмотря на то, что в новых айфонах уже есть кнопка Action Button, она расположена на левом торце – держать смартфон и фотографировать с ее помощью не очень удобно. Зато кнопка на правой стороне девайса подойдет отлично, отмечает MacRumors.

Забавно, что до презентации iPhone 15 в сети активно циркулировали слухи, что Apple полностью откажется от всех физических кнопок и даже порта для зарядки. Теперь же, шутят пользователи, Appleрешила каждый год добавлять по кнопке.

Это уже не первые слухи о iPhone 16. По данным инсайдеров, в следующем году Apple переведет всю линейку Айфонов на 120-герцовые дисплеи. Напомним, представленные накануне iPhone 15 и iPhone 15 Plus оснащаются экранами с кадровой частотой 60 Гц.

Вас также могут заинтересовать новости: