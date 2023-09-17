В следующем году Apple переведет всю линейку Айфонов на 120-герцовые дисплеи.

Не успели выйти iPhone 15, как в сети появились подробности iPhone 16 и iPhone 16 Plus, которые выйдут осенью 2024 года. Ожидается, что следующие айфоны предложат дисплеи повышенной плавности – скорее всего, 120 Гц.

Как известно, с релизом iPhone 13 Pro-смартфоны перевели на 120-герцовые LTPO-матрицы. В то же время владельцам более дешевых моделей все еще приходится довольствоваться стандартными 60 Гц. Перевести всю линейку на 120 Гц Apple планирует в следующем году, пишет WCCFTech.

Панели для iPhone 16 и 16 Plus собираются делать по технологии LTPO OLED, а поставщиком может быть выбрана китайская BOE. Правда только в том случае, если компания сможет повысить качество своей продукции. В случае с iPhone 15 и 15 Plus она не прошла строгий контроль качества Apple, впоследствии чего за картинку на "яблочных" смартфонах стала отвечать Samsung.

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Напомним, представленные накануне iPhone 15 и iPhone 15 Plus оснащаются экранами с кадровой частотой 60 Гц. Повышенная частота есть только у более дорогих 15 Pro и 15 Pro Max.

Чем еще iPhone 15 Pro отличаются от обычных iPhone 15

Базовые модели iPhone 15 – по сути, это прошлогодние iPhone 14 и 14 Plus, но с парочкой заметных апгрейдов. Они получили вырез Dynamic Island, разъем USB-C и камеру на 48 Мп, а корпус чуть скруглили и обновили по цветам.

Премиальные iPhone 15 Pro и 15 Pro Max получили матовый корпус из титана, настраиваемую кнопку вместо рычажка беззвучного режима, а также супермощный процессор A17 Pro, который поддерживает RTX в играх. А в 15 Pro Max есть поддержка 5Х оптического зума.

Цены по сравнению с прошлым годом не увеличились: iPhone 15 стартуют от $799, а iPhone 15 Pro – от $999. В продаже с 22 сентября.

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