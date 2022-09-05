Старт продаж намечен уже на 30 сентября.

В рамках проходящей сейчас выставки IFA 2022 в Берлине техногигант Huawei продемонстрировал свой новый планшет MatePad Pro 11 и раскрыл его стоимость и дату начала продаж в Европе.

Новинка получила 11-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Как отмечает портал Gizmochina, это самый легкий 11-дюймовый планшет на рынке

За производительность будет отвечать Qualcomm Snapdragon 870 или 888 – в зависимости от модели. Основной блок камер будет двойной: на 13 и 8 Мп. Селфи-камера на 16 Мп у планшета разместилась в углу экрана. Последняя имеет угол обзора 86 градусов и фиксированный фокус.

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Обе модели оснастят шестью динамиками и четырьмя микрофонами, что должно сделать их отличным устройством для записи и прослушивания аудио. Работать MatePad Pro 11 будет под управлением HarmonyOS 3, дополненный 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора составляет 8300 мАч.

Стоимость новинки будет варьироваться от 649 евро (~23 999 грн) за старшую версию с улучшенными характеристиками и чипом и от 549 евро (~19 999 грн) за младшую. Старт продаж намечен уже на 30 сентября.

Напомним, ранее Huawei представила на рынке свой новый гаджет Huawei Tag. Как внешне, так и по набору функций – это аналог метки Apple AirTag, но просят за нее втрое дешевле.

Вместе с тем компания готовит к выпуску необычный ноутбук без дисплея и клавиатуры. Само устройство представляет собой своего рода "ядро" для подключаемых аксессуаров.

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