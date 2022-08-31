Устройство оснащено технологией пара и фильтрами для очистки обуви.

В рамках проходящей сейчас техновыставки IFA 2022 в Берлине компания LG представила интересное решение для ухода за обувью – Styler ShoeCase и ShoeCare.

Первый гаджет представляет собой этакую полту-витрину с прозрачными панелями – как говорится в анонсе на сайте компании, в таком "сейфе" обувь защищена от влажности и ультрафиолетового излучения.

Модель ShoeCare похожа на ShoeCase, но она оснащена технологией пара и фильтрами для очистки обуви. Фильтр использует абсорбирующие свойства цеолита – минерала, который хорошо впитывает влагу и применяется, в том числе на МКС для поглощения углекислого газа, выделяемого астронавтами при дыхании.

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LG Styler ShoeCare способен позаботиться о кожаной, замшевой и спортивной обуви. Для этого предустановлены 10 режимов, контролирующих подачу пара. Уровень шума при работе – 35 дБ. LG утверждает, что средний цикл сушки составляет около 37 минут.

К слову, управлять обоими устройствами можно удаленно, через смартфон. Пока что стоимость новинок не разглашается, ровно, как и дата выхода.

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