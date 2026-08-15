Геймеры выбрали лучшие игры 2026 года: только два тайтла набрали 90 баллов

В список вошли Resident Evil Requiem, Crimson Desert и Pragmata.

В июле Metacritic опубликовал список лучших игр первой половины 2026 года по оценкам журналистов. Теперь же известный агрегатор составил список из 10 лучших проектов года по оценкам геймеров.

Лидером стала Resident Evil Requiem, которая вышла на ПК и консолях 27 февраля. Девятую часть серии игроки встретили очень хорошо: на данный момент оценка составляет 9,3 баллов из 10. Интересно, что в рейтинге по рецензиям критиков тайтл занимает только девятое место.

Такой же рейтинг имеется только у Splatoon Raiders – эксклюзива Switch 2 в жанре кооперативный шутер. Сейчас тайтлы соревнуются за первое место в пользовательском рейтинге Metacritic – на первое место выходит то Requiem, то Raiders. Закрывает тройку лидеров корейская RPG Crimson Desert.

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Отмечается, что в списке учитывались только новые игры, поэтому переиздание The Legend of Zelda для Switch 2 в десятку не попало. Всего с начала 2026 года вышло 7 тайтлов с рейтингом 85/100 и выше, считают геймеры.

Лучшие игры 2026 года по оценкам пользователей Metacritic:

Resident Evil Requiem Splatoon Raiders Crimson Desert Pragmata Denshattack! Polemon Pokopia Rhythm Heaven Groove 007 First Light Assassin's Creed Black Flag Resynced Gothic Remake

Напомним, в Steam стартовала новая крупная распродажа, в рамках которой стоимость на игры начинается от 32 грн.

Ранее критики составили топ-10 лучших игр Steam, которые можно пройти за один вечер. При отборе учитывались не только размеры игрового мира, но и глубина ролевой системы, свобода выбора и влияние решений игрока на происходящее.

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