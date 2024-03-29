Тесты показали, что это один самых автономных смартфонов на рынке.

Samsung представила среднебюджетный смартфон Galaxy A55 в начале марта. Специалисты из DxOMark высоко оценили его дисплей, назвав лучшим в своем ценовом классе. Теперь стало известно еще одно неожиданное преимущество нового аппарата.

Журналисты портала GSMArena опубликовали результаты тестирования батареи Galaxy A55. Оказалось, это одна из самых сильных сторон телефона и заметный апгрейд по сравнению с прошлогодним Galaxy A54. При активном использовании смартфон может протянуть 13 часов 27 минут.

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По итогам тестов Galaxy A55 обогнал Galaxy A35, более дорогой Galaxy S24, премиальный Oppo Find X7 Ultra и даже новенький iPhone 15 Pro. А в своем ценовом сегменте лучше держит батарею только Nothing Phone (2a).

А вот скорость зарядки Samsung Galaxy A35 не очень конкурентоспособная в своей ценовой категории. Полный цикл зарядки занимает около 1 часа и 3 минут, тогда как 30-минутная зарядка доведет заряд батареи только до 55%.

Samsung Galaxy A55 вышел с 6,6-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 1080 x 2340 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Смартфон получил новый чип Exynos 1480, 12 Гбайт оперативной памяти и тройную камеру 50+12+5 Мп.

Новинка работает на базе One UI 6.1 (Android 14), оснащена ИИ-функциями и будет поддерживаться обновлениями в течение пяти лет. Samsung Galaxy A55 в базовой конфигурации оценили в 480 евро (~18 200 грн), скоро он появится и в Украине.

На днях Samsung представила еще один смартфон-середняк – Galaxy M55. Его главной фишкой стала рекордная селфи камеру на 50 Мп. Для сравнения, даже флагман Galaxy S24 Ultra имеет "фронталку" разрешением всего лишь 12 мегапикселей.

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