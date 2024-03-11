По официальным данным продажи стартуют 29 марта и минимальная стоимость составляет 15 тыс. грн.

Samsung сегодня, 11 марта, официально представил смартфоны среднего уровня Galaxy A55 и Galaxy A35.

Продажи в Украине, как сообщается на сайте компании стартуют 29 марта.

Официальные цены на обе новинки выглядят так:

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Galaxy A35: 6/128 ГБ - 14 999 грн, 8/ 56 ГБ - 16 599 грн;

Galaxy A55: 8/128 ГБ - 18 999 грн, 8/256 ГБ - 20 999 грн.

Обе новинки работают на Android 14 с интерфейсом OneUI 6.1 В течение пяти лет они получат четыре обновления Android и еще год будут получать обновления безопасности. Оба гаджета имеют аккумуляторы емкостью 5000 мАч, защиту IP67 и защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus+.

Однако, тематический сайт sammobile, который известен своими инсайдами по компании, отмечает, что топовая версия Galaxy A55 имеет целых 12 ГБ оперативной памяти, что больше, чем у Galaxy S24. Как добавляется, стоимость Galaxy A55 в конфигурации 12/256 ГБ не объявлена.

Новинки от Samsung

В феврале Samsung привезла на техвыставку MWC 2024 концепт гибкого смартфона, который умеет превращаться в браслет. Новинка получила название Cling Band.

Как сообщал УНИАН, 4 марта компания Samsung официально презентовала в Индии смартфон Galaxy F15. Новый гаджет получил аккумулятор емкостью 6000 мАч, а цена базовой версии с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти составляет всего 195 долларов. При этом его "брат" с 6/128 ГБ дороже на 10 долларов.

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