Еще он получил большой дисплей и длительную поддержку обновлениями.

Samsung представила свой новый смартфон среднего класса – Galaxy M55. Он получил большой дисплей, длительную поддержку обновлениями и рекордную селфи камеру, сообщает GizmoChina.

Главная особенность новинки – 50-мегапиксельная фронтальная камера. Для сравнения, даже камерофон Samsung Galaxy S24 Ultra имеет "фронталку" разрешением всего лишь 12 мегапикселей. Что касается основной камеры, то она тройная, с объективами разрешением 50, 8 и 2 мегапикселей.

Характеристики Galaxy M55

Экран: 6,7 дюйма, Super AMOLED+, Full HD+, 120 Гц, яркость до 1000 нит;

Процессор: восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1;

Память: 8 ГБ оперативной, 256 ГБ встроенной;

Камера: основная 50 Мп (с OIS), сверхширокоугольная 8 Мп, макро 2 Мп, фронтальная 50 Мп;

Аккумулятор: 5000 мАч, быстрая зарядка 45 Вт;

Также смартфон имеет встроенный под дисплей дактилоскопический сенсор, систему защиты Samsung Knox Vault, поддержку Dolby Atmos и Android 14 с оболочкой One UI. В будущем аппарат получит Android 18 и еще год после этого будет получать обновления безопасности.

Видео дня

Оценили Samsung Galaxy M55 в 540 долларов. (~21 000 грн). Он доступен в двух цветах: светло-зеленый и темно-синий. Предшественник Galaxy M54 вышел 11 апреля 2023 года.

Как ранее УНИАН сообщал, новый "середняк" Samsung удивил экспертов качеством дисплея. Недорогой, но мощный Galaxy A55 обошел премиальные модели, как iPhone 14 Plus, OPPO Find X6 Pro и Google Pixel 7, а в своем ценовом сегменте Samsung Galaxy A55 и вовсе стал абсолютным лидером.

На 2024 год у Samsung запланировано еще много новинок. Этим летом выйдет новое поколение складных смартфонов и "народный" Galaxy S24 FE, а осенью ожидается релиз Galaxy Ring – умного кольца компании. СМИ предсказывают, что это будет хит и убийца умных часов и фитнес-браслетов.

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