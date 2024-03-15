Смартфон получил 141 балл и закономерно занял первое место в своем ценовом сегменте.

Ранее на этой неделе Samsung представила Galaxy A55. Недорогой, но мощный телефон уже протестировали авторитетные специалисты DxOMark и высоко оценили его дисплей. Смартфоны южнокорейского бренда традиционно считаются одними из лучших на рынке по качеству экранов.

По итогам тестов смартфон занял 26-е место в глобальном рейтинге дисплеев, и даже обошел некоторые премиальные модели, включая iPhone 14 Plus, OPPO Find X6 Pro и Google Pixel 7. А в своем ценовом сегменте Samsung Galaxy A55 и вовсе стал абсолютным лидером, оставив позади Galaxy S23 FE и Nothing Phone (2).

В отчете говорится, что у экрана Galaxy A55 отличная производительность, читаемость, цветопередача – многое благодаря повышенной до 1638 нит пиковой яркости. Эксперты рассказали, что смартфон идеально подойдет для просмотра контента в HDR10: в этом отношении он заметно превосходит своего предшественника.

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Недостатки тоже есть, но они незначительные: не всегда точная обработка случайных касаний дисплея, слишком высокий уровень автоматической яркости в темноте даже при включенном фильтре синего света и случайные полосы от розового до зеленного на экране при просмотре под углом.

Samsung Galaxy A55 вышел с 6,6-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 1080 x 2340 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Смартфон получил новый чип Exynos 1480, 12 Гбайт оперативной памяти и тройную камеру 50+12+5 Мп.

Новинка работает на базе One UI 6.1 (Android 14), оснащена ИИ-функциями и будет обновляться в течение пяти лет. В Украине телефон появится 29 марта, минимальная стоимость составит 15 тыс. грн.

Этим летом также стоит ожидать выхода Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6. Ранее инсайдеры делились рендерами и подробностями нового поколения складных смартфонов.

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