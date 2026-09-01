Названы 10 самых мощных смартфонов в мире: эти модели еще долго не устареют

В блоге бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинги производительности Android‑смартфонов по итогам августа 2026 года. В флагманском зачете весь топ заняли модели на Snapdragon 8 Elite Gen 5, тогда как в топе "середняков" в плане процессоров разнообразия больше.

Самым производительным Android‑смартфоном на рынке считается RedMagic 11S Pro+. Устройство с разогнанной версией 8 Elite Gen 5 набирает в среднем 4 118 689 балла. Частота процессора в этой версии увеличена до 4,74 ГГц против 4,6 ГГц у стандартного чипа, что позволяет рассчитывать на более высокую производительность в тяжелых задачах и играх.

Почти вплотную к лидеру расположился iQOO 15 Ultra. Его средний результат составил 4 118 578 баллов – разница с первым местом 111 баллов. Телефон вышел еще в начале года, но по производительности по-прежнему остается одним из лучших Android-фонов на рынке. Третью строчку занял RedMagic 11 Pro+ со средним результатом 4 049 580 баллов.

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Остальные позиции делят между собой iQOO 15, Vivo X300 Ultra, Realme GT8 Pro, Honor Win, Redmi K100 Pro Max, Oppo Find X9 Ultra и Honor Magic 8. У всех не меньше 3,8 млн баллов.

Названы 10 самых мощных смартфонов в мире: эти модели еще долго не устареют

В среднем сегменте первое место занял Honor 600 Pro с чипсетом Dimensity 8550 Elite и результатом 2 187 704 баллов. Далее идут Oppo Reno 16 (2 145 230) и Oppo K15 Pro (2 132 203) – оба на Dimensity 8500 Super. Таким образом, все три лидера этой категории используют различные версии чипов MediaTek.

Названы 10 самых мощных смартфонов в мире: эти модели еще долго не устареют

Эксперты нашли смартфон дешевле 200 долларов, которого большинству пользователей хватит "с головой". Аппарат обеспечивает долгую работу, от батареи поддержку беспроводной зарядки и редкие для бюджетного класса функции.

Также пользователям советовали 4 Android-флагмана, которые не устареют и после 2030 года. В список вошли как подешевевшие флагманы прошлых лет, так и новые модели с самой длительной программной поддержкой на рынке.

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