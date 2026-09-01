Названы 10 самых мощных смартфонов в мире: эти модели еще долго не устареют

В топе Red Magic с разогнанным чипом и флагман iQOO, который вышел еще в начале года.

В блоге бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинги производительности Android‑смартфонов по итогам августа 2026 года. В флагманском зачете весь топ заняли модели на Snapdragon 8 Elite Gen 5, тогда как в топе "середняков" в плане процессоров разнообразия больше.

Самым производительным Android‑смартфоном на рынке считается RedMagic 11S Pro+. Устройство с разогнанной версией 8 Elite Gen 5 набирает в среднем 4 118 689 балла. Частота процессора в этой версии увеличена до 4,74 ГГц против 4,6 ГГц у стандартного чипа, что позволяет рассчитывать на более высокую производительность в тяжелых задачах и играх.

Почти вплотную к лидеру расположился iQOO 15 Ultra. Его средний результат составил 4 118 578 баллов – разница с первым местом 111 баллов. Телефон вышел еще в начале года, но по производительности по-прежнему остается одним из лучших Android-фонов на рынке. Третью строчку занял RedMagic 11 Pro+ со средним результатом 4 049 580 баллов.

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Остальные позиции делят между собой iQOO 15, Vivo X300 Ultra, Realme GT8 Pro, Honor Win, Redmi K100 Pro Max, Oppo Find X9 Ultra и Honor Magic 8. У всех не меньше 3,8 млн баллов.

В среднем сегменте первое место занял Honor 600 Pro с чипсетом Dimensity 8550 Elite и результатом 2 187 704 баллов. Далее идут Oppo Reno 16 (2 145 230) и Oppo K15 Pro (2 132 203) – оба на Dimensity 8500 Super. Таким образом, все три лидера этой категории используют различные версии чипов MediaTek.

Эксперты нашли смартфон дешевле 200 долларов, которого большинству пользователей хватит "с головой". Аппарат обеспечивает долгую работу, от батареи поддержку беспроводной зарядки и редкие для бюджетного класса функции.

Также пользователям советовали 4 Android-флагмана, которые не устареют и после 2030 года. В список вошли как подешевевшие флагманы прошлых лет, так и новые модели с самой длительной программной поддержкой на рынке.

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