В текущем поколении смартфонов Apple, напомним, стоит 6 ГБ.

Несмотря на то, что до выхода новеньких iPhone 14 остается как минимум полгода, в Сети регулярно появляются все новые подробности и даже качественные фото новинок.

Копилку слухов о будущих смартфонах Apple пополнили журналисты издания MacRumors со ссылкой на сообщение анонимного инсайдера. Те утверждают, что флагманские iPhone 14 будут отличаться от предшественника не только внешне – серьезные изменения произойдут и под "капотом".

Если инсайд окажется правдой, то 14-ый модельный ряд Apple iPhone оснастят 8-ми ГБ оперативной памяти. Это, конечно, не рекорд по меркам отрасли, но увеличение данного параметра смартфонов должно положительно повлиять на производительность устройств.

Стоит вспомнить, что в iPhone 6S компания Apple впервые увеличила объем оперативной памяти до 2 ГБ. iPhone XS первым получил 4 ГБ ОЗУ, а флагманский iPhone 12 стал первым смартфоном компании с 6 ГБ энергозависимой памяти. В 13 c приставками Pro/Pro Max также установлены 6 ГБ.

Напомним, что презентация iPhone 14 намечена на сентябрь. Для тех, кто предпочитает недорогую технику, в середине марте выйдет бюджетный iPhone SE 3, который будет выполнен в дизайне "восьмерки" и поддерживать 5G. По слухам, за него попросят $300.

Кстати, если верить слухам, Apple также работает над моделью iPhone SE+ с увеличенным экраном, который дебютирует в 2023 году. Главным изменением станет увеличенный 5.7-дюймовый дисплей – таких купертиновцы еще не делали.

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