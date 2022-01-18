Слухи про iPhone SE+ появились еще в 2020 году.

Отраслевой инсайдер Росс Янг продолжает делиться подробностями о будущих гаджетах Apple. Не так давно он рассказывал, что базовые iPhone 14 в этом году вновь останутся без 120 Гц, а теперь сообщил о разработке совершенно нового iPhone SE Plus с большим дисплеем.

Информации пока минимум.

Смартфон получит 5G-модем, а главным изменением станет увеличенный 5.7-дюймовый дисплей – таких Apple еще не делала. Диагональ iPhone SE (2020), напомним, составляет 4.7 дюйма. У него не будет Face ID, но будет сканер отпечатков пальцев в кнопке питания или в дисплее.

Пока эти слова ничем не подтверждены и стоит относиться к ним скептически. Тем не менее, Росс Янг считается одним из самых надежных инсайдеров, когда дело касается дисплеев будущих устройств.

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Apple выпустит iPhone SE+ 5G к 2023 году, а в этом купертиновцы представят iPhone SE 3, который будет точной копией вышедшего два года назад iPhone SE (2020), т.е. напоминать iPhone 8. Ранее в Сети писали, что грядущий бюджетный айфон будет стоить в районе $400.

Вместе с новым бюджетным айфоном, Apple может представить на грядущем весеннем мероприятии новый 27-дюймовый iMac и Mac mini и сразу несколько планшетов.

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