Многочисленные изменения, в частности, новый дизайн, и отказ от модели Mini, приведут к увеличению стартовой цены.

Стартовый ценник на новые Айфоны ощутимо вырастет.

По данным "яблучного" инсайдера LeaksApplePro, который неоднократно оказывался прав относительно грядущих новинок компании, Pro-модели линейки iPhone 14 будут стоить на $100 дороже.

Вероятно, это связано с многочисленными конструктивными изменениями. По слухам, на смену вырезу FaceID придет более изящное решение, напоминающее врезанные в экран камеры в Android-смартфонах, а "челку" заменят на вырез в форме пилюли. Само собой, обновится и железо.

Столько будут стоить iPhone 14

iPhone 14 – $799 (~21 999 грн)

iPhone 14 Max – $899 (~24 799 грн)

iPhone 14 Pro – $1099 (~29 999 грн)

iPhone 14 Pro Max – $1199 (~32 999 грн)

Озвученные расценки актуальны для рынка США. Учитывая ценообразования техники Apple в Украине, с максимальной долей вероятности цены у нас окажутся еще выше.

Читайте такжеНадежный источник раскрыл детали про iPhone 14 и новый бюджетный iPhone SE 3Если вспомнить прошлогоднюю линейку смартфонов Apple, то стартовые цены iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max составляли $699, $799, $999 и $1099 соответственно. Мы видим, что неизменной останется только цена стандартной модели, тогда как покупателей новых айфонов с приставкой Pro или Pro Max ждет не очень приятный сюрприз.

Напомним, презентация новых Айфонов состоится в сентябре. Ранее разработчик Джефф Гроссман показал, как будет выглядеть iPhone 14 с "пилюлей" вместо "челки".

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