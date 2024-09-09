А на ноябрь у Apple запланирована еще одна презентация, на которой покажут новые компьютеры и, возможно, планшеты.

9 сентября прошла крупнейшая презентация Apple в году. Как все и ожидали, компания показала новенькие айфоны: все модели получили новую кнопку, а флагманы рекордно выросли в размерах. Также обновили часы и наушники. Рассказываем о всех анонсах в одном обзорном материале.

iPhone 16 и 16 Plus

Базовые модели – по сути прошлогодние 15 и 15 Plus, но c парочкой интересных апгрейдов. Дисплей стал в два раза ярче, но остался 60 Гц, процессор A18 на 30-40% мощнее, камеры – те же, но научились снимать макро и расположены иначе – ровно один над другим, как в iPhone X.

Устройства получили сразу две новые кнопки: так, на левую грань перекочевала кнопка-качелька из iPhone 15 Pro, а справа – дебютировала сенсорная клавиша Camera Control для управления камерой.

Также анонсировали пачку ИИ-функций, которые появятся позднее. Стоимость iPhone 16 составила 799 долларов, ценник на iPhone 16 Plus будут начинаться с 899 долларов.

iPhone 16 Pro и 16 Pro Max

Более дорогие iPhone 16 Pro и 16 Pro Max получили увеличенные дисплеи – до 6,3 и 6,9 дюйма соответственно. Таким образом, топовый Pro Max стал самым большим Айфоном за всю историю.

Еще у новых флагманов:

самые тонкие рамки в смартфонах;

самый мощный процессор в смартфонах;

лучшая автономность среди всех iPhone.

Еще появилась съемка видео 4K 120 Гц, сенсорная кнопка на правой грани для управления камерой, 48 Мп ультраширокоугольный сенсор вместо 12 Мп и новый эксклюзивный цвет – бронзовый "пустынный титан".

Стоимость iPhone 16 Pro в начальной конфигурации на 128 ГБ составит 999 долларов. Версия iPhone 16 Pro Max (от 256 Гбайт) обойдется в $1199.

Юбилейные Apple Watch

Apple представила юбилейные Watch Series 10 с, как она сама говорит, самым тонким корпусом, самым большим дисплеем и самой быстрой зарядкой в истории носимого гаджета. Также обновили динамики, через которые теперь можно слушать музыку.

OLED-экран часов на 30% крупнее, чем у Series 6, и даже чуть крупнее, чем у топовых Watch Ultra, а его яркость по сравнению с предшественником вырос на 40%. Также часы смогут выявлять признаки апноэ во сне – состояния, при котором человек во время сна перестаёт дышать более чем на десять секунд.

Цены остались теми же: от 399 долларов в США. В продаже с 20 сентября.

AirPods 4

Базовая модель наушников Apple не обновлялась с 2021 года, поэтому в этом году AirPods 4 вышли сразу в двух версиях – с шумоподавлением и без. Они заменят в актуальной линейке AirPods 2 и AirPods 3.

Кейс "четверки" стал компактнее и поддерживает зарядку от Apple Watch, микрофоны лучше распознают голос, также появилась поддержка жестов головой: кивком можно ответить на звонок и сбросить его.

Классические AirPods 4 стоят 129 долларов. Версия с шумоподавлением обойдется в 179 долларов.

AirPods Max 2

Во флагманские AirPods Max второго поколения поставили разъем USB-C. Наушники также получили улучшенное шумоподавление и адаптивный звук. Всего цветов теперь пять: Midnight, Starlight, Blue, Purple и Orange.

Стоимость начинается от $550.

Дата релиза iOS 18, iPadOS 18 и watchOS 11

Стабильные версии новых яблочных операционных систем станут доступны уже 16 сентября. В этот же день выпустят macOS Sequoia 15. Все, кто обновился до iOS 17, могут рассчитывать на iOS 18, включая iPhone XS.

В октябре выйдет обновление iOS 18.1, в котором появится Apple Intelligence. На старте доступ к ИИ-функциям будет открыт на английском языке в США, а в декабре появится еще в пяти странах. В следующем году появится поддержка дополнительных языков.

Напомним, что на ноябрь этого года у Apple запланирована еще одна презентация, на которой покажут новые MacBook на М4, и, возможно, iPad. А уже весной 2025 года выйдет новый доступный iPhone SE, характеристики которого порадуют даже Android-юзеров.

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