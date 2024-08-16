Первыми после iPad новые процессоры получат MacBook Pro, а завершат цикл Mac Studio и Mac Pro.

Следующие 12 месяцев обещают быть богатым на новые устройства линейки Apple Mac. Инсайдеры раскрыли некоторые технические подробности, а также сроки выхода будущих новинок.

О новых Mac с процессорами M4 ранее рассказал обозреватель Bloomberg Марк Гурман. Теперь портал 9to5Mac опубликовал более точный график выхода устройств. Вот в каком порядке Apple будет выпускать Mac:

Осень 2024 : MacBook Pro на 14 и 16 дюймов, обновленный Mac mini, который пропустит Apple M3 и перейдет с M2 сразу на M4, а также новый iMac.

: MacBook Pro на 14 и 16 дюймов, обновленный Mac mini, который пропустит Apple M3 и перейдет с M2 сразу на M4, а также новый iMac. Весна 2025: MacBook Air. 13-дюймовый и 15-дюймовый MacBook Air будут обновлены до процессора M4 одновременно, впрочем, каких-либо других серьезных изменений ждать не стоит.

MacBook Air. 13-дюймовый и 15-дюймовый MacBook Air будут обновлены до процессора M4 одновременно, впрочем, каких-либо других серьезных изменений ждать не стоит. Лето 2025: Mac Studio и Mac Pro. Последние два компьютера Mac, которые обновятся до M4, неудивительно, будут самыми мощными. По крайней мере Mac Studio должен получить M4 Ultra.

Ожидается, что Mac mini станет единственным из грядущих компьютеров Apple, который получит заметные изменения в дизайне. Модель на M4 якобы станет самым маленьким настольным компьютером в истории компании – ее размеры приблизятся к размерам приставки Apple TV.

Видео дня

В мае Apple представила первое устройство на новом ARM-процессоре поколения M4 – новый iPad Pro. В тестах планшет оказался в разы мощнее предшественника M2 и отлично себя показывает против MacBook Pro M3 Pro.

Меж тем до главной презентации Apple осталось меньше месяца. Ожидается, что на ней анонсируют смартфоны iPhone 16, новые умные часы Apple Watch, включая Watch SE, которые станут еще дешевле, а также сразу две модели AirPods 4-го поколения.

А уже весной 2025 года вместе с MacBook Air М4 выйдет новый бюджетный iPhone SE, характеристики которого порадуют даже Android-юзеров.

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