Apple представила новые смартфоны: чем интересны iPhone 16 и 16 Pro

Apple провела традиционную сентябрьскую презентацию новых Айфонов: как и ожидалось, Pro-модели рекордно выросли в размерах, а Action Button теперь есть не только у "прошек", а во всей линейке.
iPhone 16 и 16 Plus
Размеры смартфонов не изменились – это все те же 6.1 и 6.7 дюйма. Дисплей теперь в два раза ярче, но владельцам обычных моделей iPhone все еще придется довольствоваться частотой обновления 60 Гц.
На левой грани появилась настраиваемая кнопка Action Button, которая впервые дебютировала в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, а на правой – сенсорная кнопка Camera Control для камеры. С помощью нее можно не только делать снимки, но и управлять зумом и настраивать фокус, а также запускать ИИ-функцию распознавания объектов в кадре.
Из визуальных изменений в iPhone 16 и 16 Plus – новое расположение зрачков основной камеры. Точнее возвращение к вертикальным камерам, благодаря чему они поддерживают съемку пространственных фотографий и видео для Vision Pro. Разрешение основной – 48 Мп, широкоугольной – 12 Мп.
Вместе с тем обновили начинку – внутри смартфонов установлен мощный чип Apple A18, благодаря которому младшие смартфоны будут поддерживать все функции навороченного ИИ Apple Intelligence.
iPhone 16 и iPhone 16 Plus выйдут в пяти цветах. Стоимость новых смартфонов начинается с 799 долларов и 899 долларов за версии на 128 ГБ. В продаже обе новинки появятся 20 сентября.
iPhone 16 Pro и 16 Pro Max
Самым заметным изменением в этом году стало увеличение дисплеев: диагональ iPhone 16 Pro выросла с 6.1 до 6.3 дюйма, а iPhone 16 Pro Max – с 6.7 до 6.9 дюйма. Частота обновления – 120 Гц.
Сердцем служит еще более мощный процессор A18 Pro – самый быстрый мобильный процессор на сегодня, выполненный по технологии 3-нм. Он на 15% быстрее A17 Pro и на 20% энергоэффективнее. Говорят, что он способен воспроизводить AAA-игры на уровне видеокарт десктопного класса.
Существенно обновились и камеры: 48+48+12 Мп с шириком и телевиком для 5-кратного оптического зума. Теперь они могут снимать 4K-видео со скоростью 120 кадров в секунду и отслеживать фокус, фиксируясь на объектах, чего прежде в смартфонах Apple не было. Кроме того, оба Pro-устройства получили четыре микрофона студийного качества и поддержку объемного звука на видео.
Продажи в США начнутся 20 сентября. Цена iPhone 16 Pro – от $999, iPhone 16 Pro Max – от 1199 долларов.
До конца 2024 года Apple также должны представить новые MacBook на М4, и, возможно, iPad. А уже весной 2025 года выйдет новый доступный iPhone SE, характеристики которого порадуют даже Android-юзеров.
СМИ также узнали, что следующим крупным проектом Apple станут домашние роботы. Один из проектов описывается как "мобильный робот", который мог бы следовать за людьми по их домам.