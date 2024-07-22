За 500 долларов пользователи получат гаджет, который работает, как топовый iPhone.

Все слухи и утечки указывают на то, что Apple выпустит новый смартфон серии SE весной 2025 года. Компания уже работает над аппаратом, а инсайдеры уже знают, каким доступный айфон окажется в итоге.

Свежая утечка информации от надежного источника Ice Universe предоставляет почти все характеристики и стоимость iPhone SE 4, подтверждая ранние слухи о крупном редизайне бюджетной серии айфонов.

Главное дизайнерским новшеством окажется впервые в SE-серии OLED-дисплей размером 6,06 дюйма и с кадровой частотой 60 Гц. Это заметное увеличение диагонали по сравнению с предшественниками, которые поставляются с 4,7-дюймовым IPS-дисплеем. Ожидается, что в плане дизайне iPhone SE 4 будет копировать базовый iPhone 13/14.

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До этого все доступные iPhone SE работали без FaceID. Разблокировка была доступна исключительно по сканеру отпечатка пальцев, от которого инженеры Apple давно отказались в старших моделях. Судя по утечке, новое поколение лишится этого анахронизма, а Touch ID и кнопка Home будут заменены Face ID и вырезом на дисплее.

Если утечка верна, то смартфон получит флагманское железо, включая чипсет Apple A18 и 6/8 гигабайт оперативной памяти стандарта LPDDR5. То есть, его производительности хватит на 4-5 лет стабильной и быстрой работы. Задняя камера останется одинарной, но разрешение вырастет с 12 до 48 Мп. Другие ожидаемые функции включают порт USB-C и кнопку "Действие".

И наконец, если источники Ice Universe не врут, то iPhone SE четвертого поколения будет стоить от 499 до 549 долларов (~20 000 - 23 000 грн). В продаже телефон ожидается весной 2025-го, ориентировочно, в марте.

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У SE, к слову, очень полярные отзывы среди пользователей, несмотря на то, что он не может похвастаться высокими продажами. Опрос показал, что iPhone SE 2020 и iPhone 12 Mini пользователи Apple довольны больше всего.

Что касается новых iPhone 16, то их покажут в сентябре. Ранее инсайдер раскрыл все характеристики и цены iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

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