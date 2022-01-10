Специалисты по кибербезопасности из ZecOps обнаружили новую уязвимость на всех айфонах, которая маскируется под экран выключения и крадет данные с камеры.
Уязвимость получила название NoReboot.
Ее особенность заключается в том, что она имитирует экран выключения – пользователю кажется, что его смартфон отключился, но на самом деле он продолжает работать, предоставляя злоумышленникам доступ к данным на iPhone, к микрофону и камере и устройства без ведома пользователя.
Наглядная демонстрация:
Чтобы зловред остался незамеченным, он отключает уведомления, вибрацию и дисплей. Айфон перестает реагировать на касания. Согласно отчету экспертов, после выполнения ручного перезапуска устройства вирусное ПО продолжает работать, поскольку он задействует фоновые процессы backboardd, InCallSrvice и SpringBoard.
Помешать работе уязвимости может только "глубокая перезагрузка", для которой нужно последовательно нажимать кнопки громкости и питания. Как ее выполнить на разных моделях, описано на странице поддержки Apple.
На данный момент нет четкой инструкции по удалению вируса. Вероятнее всего, она работает на любой версии iOS.
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