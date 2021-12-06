Похоже, следующий год будет как никогда богат на новинки.

Для Apple уходящий год выдался насыщенным, но и на 2022-й припасено немало. Согласно последним сообщениям, в следующем году "купертиновцы" покажут iPad Pro в новом дизайне, который будет поддерживать беспроводную зарядку, MacBook Air с самым масштабным редизайном в истории серии, первую AR-гарнитуру и не только.

Такой информацией поделился авторитетный инсайдер Марк Гурман из Bloomberg.

iPad

Новый iPad Pro (10-го поколения) лишится алюминиевого корпуса в пользу стеклянной задней панели – это позволит реализовать поддержку беспроводной зарядки. Также обновят iPad Air и iPad,

Apple Watch

Гурман утверждает, что в 2022 году компания представит сразу модели Apple Watch – обновлённые Apple Watch SE, Apple Watch Series 8 и "прочную версию", которая получит прорезиненные элементы для защиты от ударов и царапин в стиле Casio G-Shock.

Очень может быть, что слухи о крупном редизайне с плоскими торцами, которые просачивались в сеть перед выходом Watch Series 7, относились именно к этой необычной модели.

Mac 2022

Что касается Mac, то здесь, по словам инсайдера, ожидается сразу 5 устройств:

топовый iMac с чипом Apple Silicon. Внешне новинка будет похожа на 24-дюймовый iMac и Pro Display XDR.

линейка новых ноутбуков MacBook Air с чипом M2 и новым дизайном;

новые версии Mac mini;

MacBook Pro начального уровня;

обновленный Mac Pro на чипе Apple.

AR-гарнитура

У Apple есть план, разделенный на три этапа: в следующем году компания начнёт продавать шлем с функциями AR и VR, в 2025-ом – VR-очки, а после 2030-го года – контактные AR-линзы.

Устройство Apple Mixed Reality, совмещающее AR и VR, будет ориентировано только на игры, медиаконтент и общение. Разработчики создадут отдельный магазин приложений и внедрят поддержку FaceTime, а также прочих платформ для видеосвязи.

iPhone SE

Следующая версия доступного Айфона обзаведется поддержкой 5G. Ранее аналитики из TrendForce писали, что смартфон будет выполнен в том же дизайне, что и модель двухлетней давности iPhone SE (2020) и будет единственным смартфоном компании с 4,7 дюймовым ЖК-дисплеем.

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Кстати, если верить слухам, Apple также работает над моделью iPhone SE Plus с увеличенным экраном, но не факт, что она выйдет в следующем году.

iPhone 14

На традиционной сентябрьской презентации покажут линейку из четырех смартфонов, но уже без провалившегося эксперимента Apple под названием mini. Его место займет iPhone 14 Max с диагональю 6.7 дюйма, как и у iPhone 14 Pro Max.

По слухам, Apple планирует полностью избавится от "чёлки" – фронтальную камеру и датчики для системы распознавания лица Face ID установят под экраном.

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Автор: Денис Пономаренко