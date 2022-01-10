Ожидается, что iPhone SE третьего поколения будет выполнен в дизайне "восьмерки" и поддерживать 5G.

Первая в 2022 году презентация Apple состоится в марте или апреле. Об этом рассказал журналист Bloomberg Марк Гурман. Она пройдет в цифровом формате и будет посвящена бюджетной модели iPhone SE 3.

Внешне она будет точной копией вышедшего два года назад iPhone SE (2020), т.е. напоминать iPhone 8. Единственным важным отличием новинки от текущей модели станет использование нового чипсета с поддержкой 5G.

Ранее в Сети писали, что новый iPhone SE третьего поколения будет стоить около $400, в гривнах это примерно 10-11 тыс., но на фоне ценообразования техники Apple в Украине это маловероятно. Однако новинка все равно должна быть самой дешевой из актуальных. Нынче предыдущий iPhone SE оценивается в 15-16 тысяч грн.

Вместе с новым бюджетным айфоном, Apple может представить на грядущем мероприятии новый 27-дюймовый iMac и Mac mini на процессорах M1 Pro и M1 Max, однако в Bloomberg в этом не уверены. Компания уже делала анонсы в указанный период. В апреле 2020 года был анонсирован iPhone SE второго поколения.

Читайте такжеТри iPad, пять Mac, AR-гарнитура и iPhone 14 без "челки": чего ждать от Apple в 2022 годуВторым мероприятием Apple в 2022 году станет конференция WWDC для разработчиков, которая состоится в июне. На ней расскажут про iOS 16, tvOS 16, macOS 13 и watchOS 9. Третий год подряд ивент будет проходить полностью в онлайн-режиме.

Ранее сообщалось, что в новых Айфонах исчезнет слот для СИМ-карты. Вместо этого будет внедрена технология eSIM, которая все чаще встречается в новых смартфонах.

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