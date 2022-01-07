Бюджетный айфон сохранит дизайн из 2017 года, а 14-ый модельный ряд телефонов Apple наконец лишится челки.

Зарекомендовавший себя инсайдер Dylandkt, успевший сделать несколько точных прогнозов относительно продуктов Apple, поделился новыми подробностями про iPhone 14 и iPhone SE (2021).

По данным источника, купертиновцы и вправду представит новый недорогой айфон уже в текущем году, предположительно, на весенней презентации. Только внешне он будет точная копия вышедшего два года назад iPhone SE (2020), т.е. напоминать iPhone 8.

Редизайн случится в 2024 году – тогда новое поколение сделают в корпусе iPhone XR/11 с "челкой". О том, что дизайн iPhone SE (2022) останется неизменным, писали издание Nikkei Asia и аналитик Росс Янг. Последний упомянул, что разрабатывается и версия Plus с диагональю LCD-дисплея в районе 5,7–6,1 дюйма, она должна выйти в 2024 году.

Напомним, что в сентябре Apple представит новое поколение iPhone – iPhone 14. Судя по свежим инсайдам, устройство станет первым, которое избавится от "чёлки". Вместо неё смартфон оснастят небольшим овальным вырезом в форме таблетки. Базовые модели, вероятно, выйдут в текущем дизайне без изменений.

Читайте такжеАналитики прогнозируют массовый переход пользователей Android на iPhoneИнформатор рассказал и о разработке складного Айфона. Прототипы тестируют уже не один год, но Apple недовольна, что в нынешнем виде технология не совершенна. Те пристально следят за разработками конкурентов и хотят исправить их ошибки.

Ранее сообщалось, что в новых Айфонах исчезнет слот для СИМ-карты. Вместо этого будет внедрена технология eSIM, которая все чаще встречается в новых смартфонах.

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