Утверждается, что iPhone 16 покажут осенью, а iPhone SE – весной 2025-го, ориентировочно, в марте.

Прошло уже больше двух лет с тех пор, как Apple обновляла бюджетную серию iPhone SE. Несмотря на относительно мощную "начинку", внешне смартфон сильно устарел, поэтому следующий бюджетник получит серьезный редизайн, который понравится буквально всем.

Инсайдер Fixed Focus Digital сообщает, что новый iPhone SE получит такую же заднюю панель, как и обычный iPhone 16. Это означает, что у телефонов будет идентичное оформление задней крышки и вертикального блока камер. Ранее большинство слухов было об использовании корпуса iPhone 13/14.

Если инсайд подтвердится, то грядущая бюджетник будет так же актуален, как iPhone 16, но при этом стоя заметно дешевле. Наряду с этим, iPhone SE нового поколения получит такой же процессор, как iPhone 16 – Apple A18, о чем свидетельствует недавняя утечка кода Apple.

Видео дня

Apple, как сообщается, нацеливается на стартовую цену ниже $500 для нового iPhone SE, несмотря на множество слухов о предстоящих новвоведениях для более доступного айфона. Touch ID и кнопка Home будут заменены Face ID и вырезом на дисплее, в то время как размер дисплея увеличится с 4,7 до 6,1 дюйма. Другие ожидаемые функции включают порт USB-C и кнопку "Действие".

Предполагаемая дата презентации нового iPhone SE – весна 2025 года. Все поколения бюджетной серии смартфонов ранее выходили в марте.

У SE, к слову, очень полярные отзывы среди пользователей. Опрос показал, что iPhone SE 2020 и iPhone 12 Mini пользователи Apple довольны больше всего.

Что касается новых iPhone 16, то их покажут в сентябре. Ранее инсайдер раскрыл все характеристики и цены iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

Вас также могут заинтересовать новости: