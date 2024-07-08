Осталось всего два месяца до релиза.

Сетевой информатор, ранее поделившийся информацией о iPhone 16 Pro, рассекретил все ключевые спецификации iPhone 16 Pro Max и рассказал, чем новый флагман Apple будет выделяться на фоне других топовых смартфонов.

Будущий 16 Pro Max получит самую большую диагональ дисплея в истории – 6,9 дюйма (вместо 6,7"). Соответственно, смотреть HDR-видео, играть в игры или просто сидеть в соцсетях на таком экране будет еще удобнее и приятнее. Также говорится, что Apple будет использовать самую новую и передовую OLED-матрицу, собранную по технологии Samsung М14.

Еще одна причина дождаться апдейта – новая продвинутая камера. Девайс получит тыльную камеру с главным 48-Мп модулем, новым объективом на 48 Мп и 12-Мп перископическим телевиком с 5-кратным зумом без потери качества. То есть, камера будет снимать еще круче, чем 15 Pro Max. Вдобавок, Apple установит новую кнопку Capture Button для съемки фото и видео.

Видео дня

Аккумулятор во флагмане увеличат до 4676 мАч (в нынешнем поколении 15 Pro Max используется 4422 мАч). Таким образом, телефон будет работать на одной зарядке значительно дольше. Внутри iPhone 16 Pro Max разместят чип A18 Pro, который будет работать в паре с 8 ГБайт ОЗУ.

Несмотря на слухи о возможном подорожании, источники считают, что iPhone 16 Pro Max в базовой версии 8/256 Гбайт будет стоить 1199 долларов – около 48 тысяч грн по текущему курсу. Во сколько же в свое время оценили iPhone 15 Pro Max.

В ранних сообщениях говорилось, что яркость экрана iPhone 16 Pro Max вырастет, а камеры получат антибликовое покрытие Кроме того, экран может получить рекордно узкую рамку шириной 1,15 мм.

Выход линейки iPhone 16 намечен на середину сентября 2024 года. Тогда же владельцы актуальных девайсов смогут обновиться до iOS 18, которая принесет функции ИИ. Но работать они будут на iPhone 15 Pro и новее.

Как сообщал УНИАН, на весну 2025 Apple запланировала выпуск нового бюджетного iPhone SE, который ждет крупный редизайн. В частности, на смену устаревшему 4,7 дюймовому IPS-дисплею придет 6,1-дюймовый OLED-дисплей, а ценник сохранится на уровне $429.

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