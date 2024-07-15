У SE очень полярные отзывы, а продолжать работать на актуальной iOS он будет как минимум до 2026 года.

Если вам нужен одновременно более-менее доступный, но также оптимальный в плане начинки iPhone, который при этом прослужит более пяти лет, то лучшим выбором прямо сейчас будет iPhone SE 2022. Об этом говорится в материале The Guardian и The Verge.

Серия iPhone SE – это своего рода возврат к прошлому. Она берет старый дизайн iPhone, использовавшийся до 2017 года, дополненный кнопкой "Домой" Touch ID и массивными рамками вокруг дисплея, но оснащается современным процессором.

У iPhone SE 2022 вполне приличные характеристики для субфлагмана. Модель третьего поколения получила мощный процессор A15 Bionic, который также стоит в iPhone 13, компактный корпус, качественный 4,7-дюймовый IPS-экран, батарею, которая живет около суток, и поддержку 5G.

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Также актуальный iPhone SE предлагает пару важных функций, которых нет в большинстве конкурентов за эту же цену, например, беспроводная зарядка, пять лет обновлений и корпус IP67 с защитой от воды и пыли.

При этом у него нет Face ID и других современных функций iPhone, например, ночной съемки, а в базовой модели стоит всего 64 ГБ памяти. SE также использует устаревший разъем Lightning от Apple. Вдобавок, если вы привыкли к большим экранам, то 4,7-дюймовый ЖК-дисплей SE может быть неудобен в использовании.

Цена на iPhone SE 2022 сейчас очень хорошая – в магазине Apple за новую модель просят $429. Если вас не смущает маленький дисплей, то лучшего предложения с точки зрения цена-качество, чем iPhone SE, не найти.

У SE, к слову, очень полярные отзывы среди пользователей. Опрос показал, что iPhone SE 2 и iPhone 12 Mini пользователи Apple довольны больше всего.

Новый iPhone Mini мы уже вряд ли когда-то увидим, а вот на весну 2025 года Apple, если верить инсайдерам, задумала обновить iPhone SE. Бюджетный айфон будет похож на iPhone 14, то есть получит 6,1-дюймовый экран, а ценник сохранится на уровне $429.

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