Чехлы для iPhone 16 наглядно показали финальный дизайн с вертикальными камерами

У iPhone 16 Pro и 16 Pro Max блок должен остаться квадратным.

До презентации iPhone 16 осталось ждать несколько месяцев. Секретов о новых Айфонах почти не осталось, как минимум, что касается внешнего вида. Если "прошки" рекордно вырастут в размерах, то базовые модели получат дизайн с вертикальным блоком камер.

В сети разместили целую подборку фото с цветными чехлами для iPhone 16, которые дают довольно определенное представление о дизайне грядущих телефонов. Вертикальный блок камер будет отсылать к облику iPhone 11, но увеличенный в размерах. При этом вспышка будет находиться справа от объективов.

Уже не секрет, что возвращение к вертикальным камерам позволит стандартным iPhone 16 записывать пространственные видео для шлема Apple Vision Pro. Поскольку прошлогодние iPhone имеют диагональное расположение модулей камеры, они не способны снимать такие видео.

Видео дня

Новое фото чехлов подтверждает вырез для кнопки "Действие". Напомним, в нынешнем поколении она есть только у iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Также есть вырез для новой кнопки Capture (Съемка) на правом торце, которая считалась, что будет фишкой iPhone 16 Pro. Ее наличие во всех моделях определенно будет отличной новостью для поклонников Apple.

Обновленный внешний вид iPhone 16 уже несколько раз подтверждался разными рендерами и "болванками", поэтому можно не сомневаться, что именно так будет выглядеть новый Айфон.

iPhone 16 Pro и 16 Pro Max, в отличие от обычных моделей, должны сохранить квадратный блок камер. Но размеры экранов у них вырастут с 6.1 и 6.7 дюймов до 6,3 и 6,9 дюймов соответственно. Причем ширина рамки у экрана составит 1,15 мм и 1,2 мм – это будет рекорд среди всех смартфонов на рынке.

На этом редизайн не закончится: в 2025 году Apple выпустит новую модель с приставкой iPhone 17 Slim с ценником выше, чем iPhone Pro Maх. Это будет смартфон "класса люкс" по версии Apple, некая альтернатива моделям Ultra на Android.

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