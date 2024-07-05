Выход линейки iPhone 16 намечен на середину сентября 2024 года.

Запланированный на 2024 год премиальный смартфон от Apple будет отличаться размером экрана и задней камерой. Известный сетевой инсайдер раскрыл ключевые характеристики и назвал цену iPhone 16 Pro.

Большая часть предыдущих утечек подтвердилась. Аппаратной основой iPhone 16 Pro станет однокристальная система Apple A18 Pro. Работать она будет в паре с 8 ГБайт оперативной памяти (компания почему-то не спешит переходить на 12 ГБ в своих смартфонах).

Среди заметных изменений – выросший с 6.1 до 6.3 дюйма экран с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1600 нит. Будущий флагман Apple также получит самую новую и передовую матрицу, собранную по технологии Samsung М14. Говорят, что это будет самый крутой дисплей в индустрии.

Видео дня

Еще одна причина дождаться апдейта – новая продвинутая камера. Смартфон оснастят основным модулем на 48 Мп, шириком на 48 Мп (вместо 12 Мп) и перископическим телевиком на 12 Мп с 5-кратным зумом без потери качества. А на корпусе разместят новую кнопку "Захват", которая позволит обеспечить лучший контроль над системой камеры.

Емкость аккумулятора iPhone 16 Pro составит 3577 мАч (вместо 3274 мАч у 15 Pro). Немного увеличенная батарея и использование более энергоэффективного процессора Apple A18 Pro должны обеспечить более высокую автономность.

И напоследок, смартфон не подорожает – стартовая модель iPhone 16 Prо будет стоить 999 долларов. Во сколько же оценили iPhone 15 Pro (128 Гбайт).

Выход линейки iPhone 16 намечен на середину сентября 2024 года. Тогда же владельцы iPhone XR и новее смогут обновиться до iOS 18, которую называют одним из самих значимых и крупных обновлений в истории Apple.

Вас также могут заинтересовать новости: