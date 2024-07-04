Использование одного и того же высокопроизводительного чипа может быть вызвано оптимизацией работы с Apple Intelligence.

Еще в октябре 2023 ходили слухи, что Apple может отказаться от своей прежней стратегии и оснастить все модели iPhone 16 новыми чипами A18. Новая утечка подтверждает, что все устройства и правда будут иметь один и тот же чип серии A.

Разработчики обнаружили в коде Apple идентификаторы пяти новых iPhone. Все они начинаются с одного и того же числа "17": это говорит о том, что и чип в них будет одинаковый, так как Apple обычно привязывает идентификатор к чипу.

iPhone 17,1

iPhone 17,2

iPhone 17,3

iPhone 17,4

iPhone 17,5

В последних поколениях новейшие процессоры Apple были эксклюзивными для более дорогих Pro-версий iPhone, тогда как стандартным моделям приходилось довольствоваться прошлогодней платформой. Теперь же, судя по всему, Аpple пересмотрела стратегию.

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Решение поставить и в базовые, и в Pro-версии новых iPhone чип Apple A18 может быть вызвано расширением доступности Apple Intelligence. Компания собирается сделать новые ИИ-функции доступными на всех своих новых устройствах, начиная с iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

Если в планах Apple ничего не изменится, серия iPhone 16 будет представлена в середине сентября 2024 года. Ожидается, что Apple представит всего четыре устройства, как и в прошлом году. Таким образом, неизвестная пятая модель iPhone может быть новым поколением iPhone SE, который, вероятно, покажут позже, весной 2025 года.

Напомним, ранее в этом месяце Apple отправила на покой три легендарных девайса, включая iPhone X. Поэтому его пользователям, возможно, стоит потихоньку подыскивать ему замену. Эксперты проанализировали рынок и выбрали самые дешевые актуальные Айфоны, которые можно купить в 2024 году.

Ожидается, что вскоре на iPhone и других Apple-девайсах появится новый тип подписки. В будущем ее придется оформить, чтобы полноценно пользоваться всеми функциями iOS.

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