Похожу концепцию в свое время продвигала Motorola с линейкой Moto Z.

Компания Apple рассматривает возможность создания сменных задних панелей для iPhone, с помощью которых пользователи смогут "прокачивать" смартфоны новыми функциями.

Свежий патент Apple описывает технологию сменных модулей для iPhone серии 12 и новее, которые посредством MagSafe крепятся к задней крышке телефона. Сменные панели могут включать более качественный динамик, объективы для основных камер или даже глюкометр.

Описание последней подсистемы звучит особенно интересно, пишет Phone Arena. Она может включать в себя механизм для получения образцов крови (например, на бумажных тест-полосках), а также соответствующие компоненты анализа и схемы для определения уровня глюкозы в крови на основе тест-полоски.

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Хоть подача заявки на патент не гарантирует, что Apple воплотит эту идею в жизнь, недавние новости о том, что новые iPhone могут стать тоньше, как раз можно связать с возможностью выпуска модулей, поскольку эти самые модули будут делать смартфоны толще. Похожу концепцию в свое время продвигала Motorola с линейкой смартфонов Moto Z.

Среди других патентов Apple, которые ждут своего времени, одним из самых перспективных является система защиты складного или сворачиваемого дисплея при падении. Проще говоря, складной iPhone, выход которого ожидается не раньше 2026 года, может получить "защиту от кривых рук".

Еще один патент Apple раскрывает специальный тип экранов для iPhone и Mac, в которые никто бы не смог подглядывать. Речь идет о специальном покрытие, которое ограничивает излучение света в одном направлении

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