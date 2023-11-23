Современные дисплеи в Apple-девайсах обеспечивают угол обзора в 170°, что позволяет другим легко подглядеть в экран вашего iPhone, iPad или Mac.

В свете увеличивающегося количества случаев краж, когда воры наблюдали, как владельцы iPhone вводят свой пароль, а затем выхватывали телефон из рук и сбегали, компания Apple предпринимает шаги для усиления конфиденциальности своих устройств.

В патентном бюро США были зарегистрированы две любопытные заявки Apple с описанием специального типа экранов для iPhone и Mac, в которые никто бы не смог подглядывать. Речь идет о специальном покрытие, которое ограничивает излучение света в одном направлении, пишет MacRumors.

Так, находясь прямо перед экраном, пользователь будет видеть картинку в полном качестве изображения и оптимальной яркости, в то время как посторонние, пытающиеся заглянуть сбоку, увидят лишь размытое изображение или вовсе ничего не видят.

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Второй патент – "Дисплей с регулируемыми углами обзора". Эта разработка предназначена для плоских экранов и фактически позволяет регулировать углы обзора на Mac в режиме реального времени, действуя как фильтр.

Впрочем, пока это всего лишь патенты, и неизвестно, когда они доберутся до финальных продуктов, если вообще доберутся. Тем не менее, они предлагают интересный взгляд Apple на способы решения проблем конфиденциальности.

Патенты Apple, которые ждут своего времени

Ранее в этом году Apple запатентовала технологию защиты складного или сворачиваемого дисплея при падении. Проще говоря, складной iPhone, выход которого ожидается не раньше 2025 года, получит "защиту от кривых рук".

Еще один патент Apple раскрывает динамическую адаптацию среды для AirPods. Документ описывает технологию, которая позволит сделать прослушивание музыки через AirPods как будто на живом концерте.

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