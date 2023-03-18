Компания запатентовала систему защиты складного или сворачиваемого дисплея при падении.

Разработка складного (гибкого) iPhone, по-видимому, продолжается, поскольку недавно обнаруженная патентная заявка предполагает, что Apple разрабатывает некую защитную систему для экранов "раскладушек", предохраняющую смартфон от повреждений при падении.

Патент называется "Самоубирающийся дисплей и методы защиты дисплея с помощью обнаружения падения". В нем описываются способы защиты устройств со складным или сворачиваемым экраном при их падении.

В представлении инженеров Apple, устройство определяет падение при помощи встроенного акселерометра, гироскопа, компаса и/или других компонентов. При резком изменении высоты предлагаются следующие способы защиты хрупкого экрана:

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в случае складной конструкции девайс должен успеть изменить угол шарнира – это позволит направить удар на грани корпуса, а не на дисплей;

при сворачиваемом экране следует оперативно активировать двигатели для сворачивания дисплея, чтобы уменьшить поверхность, подверженную ударам.

Вряд ли устройство успеет закрыться полностью, однако, даже если экран будет приоткрыт, это поможет уменьшить ущерб от падения. Так как падение на бок лучше, чем падение на полностью раскрытый экран.

Когда ждать складной iPhone

Слухи о работе Apple над складным устройством ходят как минимум с 2021 года. Компания не впервые патентует технологии, связанные с этой конструкцией дисплея – так, в одном из патентов упоминается некое "электронное устройство с самовосстанавливающимся экраном".

По словам аналитика Росса Янга, который очень редко ошибается в том, что касается еще не вышедших устройств Apple, гибкий айфон дебютирует на рынке не раньше 2025 года.

Изначально компания планировала выпустить такой айфон в 2023 году, но переключилась на разработку 20-дюймового MacBook с гибким дисплеем и без привычной клавиатуры. Ожидается, что такой макбук заложит основу новой категории устройств Apple. В сложенном виде – обычный лэптоп, а в разложенном и с подключенными аксессуарами – моноблок.

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