Компания стремится сделать свои продукты максимально тонкими и легкими.

Недавно в сети появилась информация, что в серии iPhone 17 будет представлена ​​совершенно новая тонкая модель, которая будет даже круче, чем Pro Max. Новые данные указывают на то, что Apple в целом задумала радикальный редизайн своих новых девайсов.

Источники Bloomberg утверждают, что представленный накануне iPad Pro OLED толщиной 5,1 мм – это "начало нового класса устройств от Apple". Купертиновцы намерены сделать свои гаджеты, среди которых iPhone, MacBook и Apple Watch "самыми тонкими и легкими устройства в своих категориях".

Нельзя сказать, что современные устройства Apple слишком толстые. Корпус iPhone 15 имеет толщину всего 7,8 мм, а 15 Pro Max – 8,3 мм. Толщина MacBook Pro варьируется от 15,5 мм до 16,8 мм в зависимости от модели, при этом последний редизайн ноутбуков в 2021 году сделал ноутбуки толще и тяжелее моделей предыдущего поколения.

Концепция тонких и легких ноутбуков, смартфонов и смарт-часов всегда была популярна, но производители обычно уделяли больше внимания увеличению размеров дисплеев или, в случае смартфонов, совершенствованию их камер. Если Apple удастся выпустить iPhone 17, который окажется заметно тоньше и легче конкурентов, это может положить начало еще одному важному тренду в дизайне мобильных устройств, пишет источник.

При этом, как отмечает издание 9to5mac, ценник на более тонкие устройства компании, может оказаться значительно выше.

Если слухи подтвердятся, в 2025 году Apple представит новую модель iPhone 17 Slim, которая заменит в серии модель Plus. Помимо того, что iPhone 17 Slim будет в разы тоньше текущих моделей, телефон также получит алюминиевую рамку, более узкий Dynamic Island, улучшенную фронталку и новый тип OLED-дисплеев.

А меж тем до релиза iPhone 2024 года осталось меньше трех месяцев. Если верить утечкам, Pro-модели получат серьезный апгрейд экрана и камеры, а базовые модели оснастят вертикальными камерами и кнопкой "Действие".

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