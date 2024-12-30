В 2024-м устройства премиумного сегмента мерялись фотовозможностями, емкостью аккумуляторов и, конечно, фишками на базе ИИ.

Флагманский смартфон – самый дорогой и навороченный гаджет в линейке производителя. Обозреватели Gizmochina подвели итоги уходящего года и назвали лучшие модели премиумного сегмента, выпущенные за последние 12 месяцев.

У редакции получился небольшой список из четырех смартфонов, каждый из которых выделяется по-своему:

Huawei Mate 70 RS Ultimate

Это новейший и самый премиальный смартфон бренда, который вы можете купить сегодня. Он оснащен привлекательным восьмиугольным модулем камеры, задней панелью из парчового материала и глянцевой титановой рамкой.

Видео дня

У девайса при себе большущий 6,9-дюймовый дисплей, который использует двухслойную технологию OLED. Пиковая яркость – 3500 нит. Внутри установлен фирменный чип Kirin 9020, который обеспечивает прирост производительности на 30% по сравнению с предыдущим Kirin 9010. Камеры отлично подходят практически для любых съемок.

vivo X200 Pro

Это идеальный смартфон для любителей фотографии. У него оптика от ZEISS, 200-мегапиксельный перископический телевик и продвинутый чипсет Dimensity 9400, который столь же быстрый, как Snapdragon 8 Elite.

Автономностью гаджет обеспечивает аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой реактивной зарядки мощностью 90 Вт. Из прочих наворотов – защита IP69, стереодинамики, ИК-порт, NFC-модуль и поддержка беспроводной зарядки мощностью 30 Вт.

iPhone 16 Pro Max

Модель Pro Max стала еще больше в 2024 году и теперь имеет увеличенный до 6,9 дюймов OLED-дисплей с чрезвычайно тонкими рамками, флагманский чип A18 Pro, 8 ГБ оперативной памяти, камеру 48+48+12 мегапикселей и батарею на целый день работы.

Также компания добавила новую кнопку управления камерой для любителей фотографии и возможность записи видео в разрешении 4K со скоростью 120 кадров в секунду для более плавной замедленной съемки без потери деталей.

Xiaomi 14 Ultra

Замыкает топ Xiaomi 14 Ultra, ультимативный смартфон линейки Xiaomi 14, который вышел с 6,73-дюймовым дисплеем LTPO AMOLED с частотой 120 Гц. Флагман также получил чипсет Snapdragon 8 Gen 3, кучу памяти и батарею емкостью 5000 мАч.

Но главной изюминкой 14 Ultra являются его камеры. Хотя это и не большое обновление по сравнению с Xiaomi 13 Ultra, у него улучшенный 1-дюймовый сенсор Sony LYT-900 с OIS и переменной диафрагмой. Еще одним заметным апгрейдом является то, что его портретный телевик не имеет кадрирования, это настоящий 75-миллиметровый объектив.

Ранее эксперты выбрали самые недооцененные смартфоны 2024 года. Среди них модели от ASUS, Sony и других брендов, которые редко встречаются в топах.

Как УНИАН уже писал, в 2025 году на рынке начнут появляться смартфоны с аккумулятором 8000 мАч. Обычно батареи с такой емкостью используются в планшетах среднего уровня.

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