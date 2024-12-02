Круче айфонов: составлен рейтинг самых быстрых Android-смартфонов в 2024 году

В рейтинг лучших смартфонов прошлого месяца вошли модели, оснащенные чипами нового поколения Snapdragon 8 Elite и Dimensity 9400.

Появился новый рейтинг самых производительных Android-смартфонов по средней оценке в бенчмарке AnTuTu. Данные за ноябрь 2024 года.

Лидером стал свежий флагман Asus ROG 9 Pro на Snapdragon 8 Elite – он лидирует с большим отрывом от находящегося на втором месте Vivo X200 Pro. Замыкает тройку лидеров Oppo Find X8 Pro.

Xiaomi 15, который первым в мире получил Snapdragon 8 Elite, "пролетел" мимо десятки лучших. Зато представленный всего несколько дней назад Redmi K80 Pro уже вошел в топ-10. Правда, разместился он лишь на десятой позиции.

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Благодаря чипсетам Snapdragon 8 Elite и Dimensity 9400 ноябрьский список производительности смартфонов-флагманов претерпел полную перестановку: всю десятку лучших заняли новые телефоны. Как и ожидалось, решение от Qualcomm демонстрирует более высокую производительность, но в любом случае мощности обоих процессоров хватит на много лет.

К слову, Asus ROG Phone 9 Pro стал не только самым мощным смартфоном на сегодня, но и самым автономным. Тесты показали, что этот флагман способен протянуть на одном заряде при активном использовании более 20 часов, опережая своего ближайшего конкурента на 2 часа.

А в 2025 году на рынке начнут появляться смартфоны с аккумулятором 8000 мАч. Обычно батареи с такой емкостью используются в планшетах среднего уровня.

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