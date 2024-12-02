Новый тренд: в 2025 году на рынке появятся смартфоны с аккумулятором 8000 мАч

Обычно батареи с такой емкостью используются в планшетах среднего уровня.

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщил, что в 2025 году на рынке должны появиться первые смартфоны с аккумуляторами на 8000 мАч. Обычно батареи с такой емкостью используются в планшетах среднего уровня

В частности, такой смартфон может выпустить Realme, которая тестирует три комбинации емкости аккумуляторной батареи и мощности зарядки. Выглядят эти комбинации так:

7000 мАч и 120-ваттная зарядка (до 100% за 42 минуты).

7500 мАч и 100-ваттная зарядка (до 100% за 55 минут).

8000 мАч и 80-ваттная зарядка (до 100% за 70 минут).

Ранее в этом году в ассортименте бренда Realme появился флагман GT 7 Pro с батарейкой на 6500 мАч, а в декабре будет представлен Realme Neo 7 с батарейкой 7000 мАч. Предполагается, что даже при интенсивном использовании смартфон сможет проработать в районе двух дней.

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Впрочем, это не рекорд на рынке флагманских смартфонов. Планка в 7000 мАч уже преодолена – Red Magic 10 Pro+ может похвастаться батарейкой 7050 мАч с поддержкой зарядки мощностью 120 Вт. Остальные компании, скорее всего, тоже не будут отставать.

Ранее Realme выпустила новый "бюджетник" с нетипичной для этого сегмента защитой от воды, которой не могут похвастаться многие флагманы, включая iPhone 16 Pro Max за 1200 долларов.

Меж тем обозреватели называли лучшие недорогие iPhone для покупки в конце 2024 года. Они не могут похвастаться некоторыми флагманскими функциями, но вы все равно получаете надежный и долговечный смартфон по доступной цене.

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