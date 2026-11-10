Камеры Samsung Galaxy S27 разочаруют: появились характеристики новых флагманов

Особенно это касается базовых моделей и флагманского Galaxy S27 Ultra.

В сети появились предполагаемые характеристики камер будущей линейки Samsung Galaxy S27. Похоже, серьезных изменений ждать не стоит: масштаб обновлений куда скромнее, чем надеялись фанаты. Причем это касается как базовых версий, так и топовой Ultra, пишет 9to5Google.

Базовые Galaxy S27 и S27+ получат практически знакомый набор камер. Основной модуль останется 50 Мп – речь идет о сенсорах Sony IMX955 или Samsung S5KGNG. Сверхширокоугольная камера тоже не изменится: это 12-Мп датчик Sony IMX564, который используется еще со времен Galaxy S23.

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Некоторые обновления все же ожидаются. В частности, новые сенсоры могут появиться в телефото- и фронтальных камерах. Тем не менее, существенного увеличения разрешения или других заметных улучшений характеристики пока не обещают.

У Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra ситуация интереснее. Оба смартфона, согласно утечке, оснастят основной камерой на 200 Мп Samsung S5KHP6 и 50-Мп сверхширокоугольным модулем. При этом разрешение телефото-камеры составит 50 Мп.

Различия между двумя премиальніми смартфонами будут заключаться прежде всего в возможностях оптического приближения. Galaxy S27 Pro приписывают трехкратный оптический зум, тогда как Galaxy S27 Ultra предложит 5-кратное приближение.

Но у новой конфигурации есть существенный недостаток. Если информация подтвердится, Galaxy S27 Ultra лишится дополнительной телефото-камеры с трехкратным зумом, которая была у предыдущих поколений. Для владельцев, привыкших к расширенным возможностям зума, такое решение станет шагом назад.

Предварительные характеристики камер Galaxy S27 выглядят следующим образом:

Galaxy S27 / S27+: основная 50 Мп, сверхширокоугольная 12 Мп, телефото 12 Мп, 3х, фронтальная 12 Мп

Galaxy S27 Pro: основная 200 Мп, сверхширокоугольная 50 Мп, телефото 50 Мп, 3х, фронтальная 16 Мп

Galaxy S27 Ultra: основная 200 Мп, сверхширокоугольная 50 Мп, телефото 50 Мп, 5х, фронтальная 16 Мп

Официальная презентация серии Galaxy S27 ожидается в начале 2027 года. В обновленную флагманскую линейку Samsung впервые войдут сразу четыре модели: базовый Galaxy S27 и Galaxy S27 Plus, совершенно новый Galaxy S27 Pro и топовый Galaxy S27 Ultra.

По слухам, линейка Galaxy S27 может лишиться Snapdragon из-за проблем с перегревом. В случае, если оптимизировать процессор не удастся, Samsung может оснастить всю серию исключительно собственным Exynos 2700.

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